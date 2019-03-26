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Происшествия

ДТП с машиной полиции в Киеве: появились данные о состоянии пострадавших копов

15:55 26 марта 2019 134
автомобили
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейские патрульной полиции, попавшие в ДТП в Киеве 26 марта, получили ушибы и травмы. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований в Facebook.

Инспектор Управления патрульной полиции, который управлял служебным автомобилем «Тойота Приус», получил ушиб грудной клетки, а его коллега, находившаяся на пассажирском месте, госпитализирована с переломом бедра правой ноги. Данные телесные повреждения относятся к категории средней тяжести.

Следователи Киевского территориального управления ГБР проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Напомним, аварии с участием патрульных автомобилей периодически случаются как в столице, так и в других городах.

В Ровно в конце января на улице Богоявленской в ДТП попал автомобиль патрульной полиции. Правоохранители, спешившие на помощь другому экипажу, врезались в забор.

В конце февраля авария с полицейскими произошла в Измаиле под Одессой. Объясняя причины аварий, в полиции ссылаются на изношенность машин, а также на ошибки полицейских-водителей, вызванные усталостью после 14-часовой смены.

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