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ДТП с машиной полиции в Киеве: появились данные о состоянии пострадавших копов
Полицейские патрульной полиции, попавшие в ДТП в Киеве 26 марта, получили ушибы и травмы. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований в Facebook.
Инспектор Управления патрульной полиции, который управлял служебным автомобилем «Тойота Приус», получил ушиб грудной клетки, а его коллега, находившаяся на пассажирском месте, госпитализирована с переломом бедра правой ноги. Данные телесные повреждения относятся к категории средней тяжести.
Следователи Киевского территориального управления ГБР проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Напомним, аварии с участием патрульных автомобилей периодически случаются как в столице, так и в других городах.
В Ровно в конце января на улице Богоявленской в ДТП попал автомобиль патрульной полиции. Правоохранители, спешившие на помощь другому экипажу, врезались в забор.
В конце февраля авария с полицейскими произошла в Измаиле под Одессой. Объясняя причины аварий, в полиции ссылаются на изношенность машин, а также на ошибки полицейских-водителей, вызванные усталостью после 14-часовой смены.
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