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Умер сыгравший роль графа Калиостро в «Формуле любви» актер Нодар Мгалоблишвили
В Грузии на 88-м году жизни умер советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Причина смерти актера не называются.
Карьера Мгалоблишвили в кино продолжалась более 50 лет, наибольшую популярность получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Отмечается, что Мгалоблишвили родился в 1931 году в Тбилиси. Он начал работать в Тбилисском академическом театре им. Кота Марджанишвили в Тбилиси в 1954 году. Уже в 1958 году актер дебютировал в кино. Он снимался как в фильмах грузинских киностудий, так и на «Мосфильме». Среди его работ — многосерийный фильм 1977 года «Берега», детектив «Огарева, 6».
После распада СССР Мгалоблишвили продолжил сниматься в кино. В 2004 году он снялся в роли Кощея в фильме «Чудеса в Решетове».
Всего в фильмографии актера более 30 ролей. В последний раз он появлялся на экранах в сериале «Возмездие» 2011 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26 марта стало известно о смерти народного артиста Республики Северная Осетия — Алания Лактемира Дзтиева. Актеру было 67 лет. Дзтиев служил в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева, выступал солистом Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра и камерного хора «Арион». Он известен по эпизодическим ролям в таких фильмах, как «Пираты ХХ века» (который называли первым советским боевиком), «Хрусталев, машину!», «Август. Восьмого», «Голос матери», «Волшебная папаха», а также снимался в телесериале «Убойная сила».
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