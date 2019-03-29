27.08 / 27.33 30.41 / 30.86
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Плохой дядя: стало известно, почему принц Уильям может пропустить рождение первенца Гарри и Меган

3:33 29 марта 2019 30
Принц Уильям
Инф. «ФАКТОВ»

Герцог Кембриджский принц Уильям, возможно, пропустит момент пополнения в семействе принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mirror.

Как отмечает издание, это абсолютно не связано с предполагаемой враждой между родственниками. Принц Уильям намерен отправиться в Новую Зеландию по просьбе премьер-министра Джасинды Ардерн, чтобы почтить память жертв расстрела в мечетях Крайстчерча от имени своей бабушки, королевы Елизаветы II.

Во время визита герцогу Кембриджскому предстоит побывать в мечетях, подвергшихся нападению и встретиться с людьми, пережившими теракт.

«У принца Уильяма очень плотный рабочий график. Герцог Кембриджский со всей ответственностью относится к своим королевским обязанностям», — говорится в сообщении.

Предположительной датой вылета Уильяма в Новую Зеландию называют 23−25 числа — а ведь именно в это время может появиться на свет ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Хотя официально дата его рождения не называлась, фанаты королевской семьи полагают, что это радостное событие произойдет именно в конце второго месяца весны.

Ранее Новую Зеландию посетили и сами принц Гарри с Меган.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, что у ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет другая фамилия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Киев
0

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 756 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины