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Плохой дядя: стало известно, почему принц Уильям может пропустить рождение первенца Гарри и Меган
Герцог Кембриджский принц Уильям, возможно, пропустит момент пополнения в семействе принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mirror.
Как отмечает издание, это абсолютно не связано с предполагаемой враждой между родственниками. Принц Уильям намерен отправиться в Новую Зеландию по просьбе премьер-министра Джасинды Ардерн, чтобы почтить память жертв расстрела в мечетях Крайстчерча от имени своей бабушки, королевы Елизаветы II.
Во время визита герцогу Кембриджскому предстоит побывать в мечетях, подвергшихся нападению и встретиться с людьми, пережившими теракт.
«У принца Уильяма очень плотный рабочий график. Герцог Кембриджский со всей ответственностью относится к своим королевским обязанностям», — говорится в сообщении.
The Duke of Cambridge will visit New Zealand on behalf of The Queen to honour the victims of the Christchurch mosques terrorist attack.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 27, 2019
The visit in late April will be made at the request of the Prime Minister of New Zealand. pic.twitter.com/rFPlDo8dmJ
Предположительной датой вылета Уильяма в Новую Зеландию называют 23−25 числа — а ведь именно в это время может появиться на свет ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Хотя официально дата его рождения не называлась, фанаты королевской семьи полагают, что это радостное событие произойдет именно в конце второго месяца весны.
Ранее Новую Зеландию посетили и сами принц Гарри с Меган.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, что у ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет другая фамилия.
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