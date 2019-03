Плохой дядя: стало известно, почему принц Уильям может пропустить рождение первенца Гарри и Меган

Герцог Кембриджский принц Уильям, возможно, пропустит момент пополнения в семействе принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mirror.

Как отмечает издание, это абсолютно не связано с предполагаемой враждой между родственниками. Принц Уильям намерен отправиться в Новую Зеландию по просьбе премьер-министра Джасинды Ардерн, чтобы почтить память жертв расстрела в мечетях Крайстчерча от имени своей бабушки, королевы Елизаветы II.

Во время визита герцогу Кембриджскому предстоит побывать в мечетях, подвергшихся нападению и встретиться с людьми, пережившими теракт.

«У принца Уильяма очень плотный рабочий график. Герцог Кембриджский со всей ответственностью относится к своим королевским обязанностям», — говорится в сообщении.

The Duke of Cambridge will visit New Zealand on behalf of The Queen to honour the victims of the Christchurch mosques terrorist attack.



The visit in late April will be made at the request of the Prime Minister of New Zealand. pic.twitter.com/rFPlDo8dmJ