Томос помог? В Украине рассказали, как Порошенко удалось резко нарастить свой рейтинг

Украина

Кандидат в президенты действующий глава Украины Петр Порошенко к окончанию первого тура президентских выборов 31 марта сумел увеличить свой рейтинг в связи с ужесточением риторики и благодаря успехам в религиозной сфере. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Известно, что в начале кампании рейтинг Порошенко был на уровне 5−8 процентов. А по результатам обработки ЦИК 97.63% протоколов Порошенко набрал 15,93%голосов избирателей.

По словам Тышкевича, учитывая религиозность украинского общества, Томос, который в СМИ представляли аналогом битвы с Россией, тоже добавил сторонников нынешнего президента.

«Когда батюшка в церкви возносит здравицы одному из кандидатов в президенты в наиболее религиозных областях Украины (центральные и западные регионы), это очень хорошо работает. Если в России — „победобесие“, то у нас было „томасобесие“», — заявил эксперт, уточнив, что подход очень похож на российский.

Он отметил, что такая технология работает еще со времен империй 19-го века, «вопрос только в том, что ты берешь на щит». У нас, в данном случае, щитом был Томос.

Еще одним фактором, повлиявшим на рейтинг Порошенко, Тышкевич считает то, что его политтехнологи начали лепить из гаранта «железного канцлера».

«Это апелляция к силе, это противопоставление — „или я, или пророссийские силы“ (а любое противопоставление другой группе мобилизует твою группу), что естественным образом мобилизовало электорат Западной Украины и электорат среди военных», — уверен аналитик.

Напомним, во втором туре, который объявлен на 21 апреля, за президентское кресло будут бороться Петр Порошенко и Владимир Зеленский. По мнению известного украинского финансиста и блогера Сергея Фурсы, во втором туре борются не Зеленский против Порошенко, а «противостояние идет по линии эмоционального и рационального».

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