В Украине оценили перспективы переговоров Зеленского с Кремлем по Донбассу

Украина

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич исключает возможность раскола Украины или нового мощного Майдана в случае, если лидер президентской гонки Владимир Зеленский выиграет второй тур и станет президентом страны. О том, как могут происходить переговоры между новым президентом и лидером РФ, Тышкевич рассказал в интервью «ФАКТАМ».

По словам аналитика, нужно смотреть, что написано в программах и какие группы будут вокруг каждого из кандидатов.

«Договариваться с Россией придется — рано или поздно, независимо от того, кто станет президентом. Любая война заканчивается переговорами противоборствующих сторон. И если мы не считаем Россию стороной переговоров (это могут быть и переговоры по капитуляции России), с кем нам договариваться? С „ЛНР-ДНР“? Вот Волкер говорит с Сурковым», — отмечает эксперт.

Тышкевич напоминает о меморандуме «Минск-1», подписанном Порошенко.

Он подчеркивает, что Порошенко тоже говорит о прекращении огня на востоке. На односторонние заявления Зеленского «перестать стрелять», по мнению Тышкевича, «удачно сработала контрагитация штаба Петра Порошенко».

По мнению Тышкевича, Порошенко сумел увеличить свой рейтинг к концу первого тура выборов в связи с ужесточением риторики и благодаря успехам в религиозной сфере.Эксперт считает, что Томос, который в СМИ представляли аналогом битвы с Россией, очень ощутимо добавил сторонников нынешнего президента.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский, одержавший победу в первом туре выборов, заявил, что на встрече с Владимиром Путиным намерен обсуждать будущее для оккупированных Россией территорий Украины. Но в Кремле дали понять, что ни о чем с Зеленским договариваться не собираются.

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