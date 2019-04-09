Украина

Позывной "Якут": в сети показали боевика из России, убитого на Донбассе (фото)

В сети показали фото очередного ликвидированного боевика из России, приехавшего в на оккупированные территории Донбасса убивать украинцев. Ранее сообщалось, что 8 апреля на Донбассе были ликвидированы семь и ранены шесть боевиков.

«200 бригада» 26 марта 2019 года пополнилась очередным бойцом. Ушаков «Якут» Влад из города Ленск (РФ, республика Саха)", — сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Судя по документам, которые выкладывались боевиком в социальные сети, он был разведчиком и снайпером.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе снайпер ВСУ уничтожил боевика выстрелом с 800 метров. Это произошло на мариупольском направлении на позиции в серой зоне, откуда российско-оккупационные войска регулярно обстреливают наших военных.



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