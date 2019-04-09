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Позывной "Якут": в сети показали боевика из России, убитого на Донбассе (фото)
В сети показали фото очередного ликвидированного боевика из России, приехавшего в на оккупированные территории Донбасса убивать украинцев. Ранее сообщалось, что 8 апреля на Донбассе были ликвидированы семь и ранены шесть боевиков.
«200 бригада» 26 марта 2019 года пополнилась очередным бойцом. Ушаков «Якут» Влад из города Ленск (РФ, республика Саха)", — сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
Судя по документам, которые выкладывались боевиком в социальные сети, он был разведчиком и снайпером.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе снайпер ВСУ уничтожил боевика выстрелом с 800 метров. Это произошло на мариупольском направлении на позиции в серой зоне, откуда российско-оккупационные войска регулярно обстреливают наших военных.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»