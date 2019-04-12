Бессонницу может спровоцировать генетическая поломка: недуг поражает только взрослых

Здоровье

Практически каждый человек может вспомнить несколько ночей, когда он не мог уснуть из-за каких-то переживаний или тревожных мыслей. Но для некоторых беспокойный сон или бессонница стали привычными. Это не позволяет человеку нормально отдыхать, восстанавливать силы, хорошо себя чувствовать. Пускать проблему на самотек нельзя, так как это опасно для здоровья и даже жизни. Важно поспешить к врачу, который найдет причину проблемы. Возможно, это стрессы или скрытая депрессия, гормональные сбои, прием каких-то препаратов. Специалист назначит необходимое лечение. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бессонницу может вызывать недостаток магния в организме.

А недавно ученые из Университета Эксетера (Англия) заявили, что бессонницу может спровоцировать генетическая поломка. Анализ ДНК более 85 тысяч человек позволил выделить 47 генетических зон в коде, которые влияют на скорость засыпания, продолжительность бодрствования и сна, качество сна. Но внимание специалистов привлекли 36 генов: 26 из них отвечали за качество сна и выработку серотонина, а остальные 10 — за продолжительность сна.

Кстати, описаны случаи фатальной семейной бессонницы. Есть люди, мозг которых не может погрузиться в глубокий восстанавливающий сон, говорят специалисты из Пизанского университета. Больные фатальной бессонницей не могут уснуть, а впадают в бездумный ступор (полудрему-полубодрствование), во время которого бессознательно воспроизводят привычные действия, сообщает ВВС. Заболевание проявляется во взрослом возрасте, и человек спустя несколько лет без сна умирает.

Специалисты из клиники проблем сна в Болонском университете также занимались исследованием этого загадочного недуга. Они обнаружили виновника: аномальный белок-прион в головном мозге, подвергшийся генетической мутации. По какой-то причине прионы начинают активно размножаться, когда человек достигает зрелого возраста, и отравляют нейроны.

При фатальной бессоннице поражается находящийся глубоко внутри мозга таламус. Эта область мозга отвечает за реакцию организма на внешние условия: регулирует температуру, кровяное давление, частоту сердечных сокращений и выброс нужных гормонов. Когда она выходит из строя, происходит разлад в организме.

Ученые также напоминают, что у тех, кто поздно ложится спать и страдает нарушениями сна, в том числе бессонницей, ухудшается память, возникают головные боли, чувство постоянной усталости, а со временем могут развиться серьезные заболевания, включая ожирение, диабет, психические расстройства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полноценный сон снижает у человека уровень гормонов голода и стресса. Кроме того, врачи объяснили, почему нельзя спать при включенном свете.



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