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Тяга к сладкому, бессонница и мышечные спазмы: как понять, что в организме не хватает магния
Магний отвечает за множество процессов в организме. Его дефицит опасен для здоровья и может вызвать серьезные заболевания. Если вы регулярно чувствуете усталость, время от времени дергается глаз или бывают мышечные спазмы, скорее всего, причина заключается в недостатке магния.
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Главные симптомы, говорящие о дефиците магния
- Тяга к сладкому часто указывает на недостаток в организме некоторых минералов, в частности магния. Среди здоровых людей внезапные приступы тяги к сладкому чаще всего случаются у женщин в период менструации и у спортсменов после интенсивных тренировок.
- В обоих случаях магний уходит из организма в больших количествах, из-за чего и возникает потребность в сахаре.
- Дефицит магния нередко вызывает бессонницу. Это вещество отвечает за способность мозга расслабляться и спокойно засыпать. Мешают нормальному засыпанию и судороги в ногах. В медицине это называется «синдром беспокойных ног»: нижние конечности подергиваются, из-за чего качество сна заметно страдает.
- Если часто повторяются мышечные судороги и спазмы, которые могут быть очень болезненными, это один из главных признаков нехватки магния. Для быстрого снятия мышечного напряжения помассируйте болезненную зону круговыми движениями. Избавиться от судорог поможет восполнение магния, а также комплекс витаминов B, E и D. Однако лучше посоветоваться с врачом и проверить уровень содержания микроэлемента и витаминов в организме.
- Дефицит магния постепенно приводит к снижению уровня кальция, необходимого для здоровья костной ткани. Поэтому со временем увеличивается риск переломов, вывихов и других проблем с костями и суставами.
- При недостатке магния может возникать изжога: недопереваренная пища и желудочный сок забрасываются в пищевод, вызывая ощущение жжения.
- Магний очень важен для нормальной работы нервной системы, он отвечает и за расслабление организма. При его нехватке человеку тяжело успокоиться, он чувствует постоянное напряжение и стресс. Со временем это даже может привести к депрессии.
- Одна из возможных причин запора — нехватка магния, из-за чего нарушается работа кишечника.
- Энергия в клетках тела аккумулируется с участием магния. Если его не хватает, клетки не могут вырабатывать энергию в нужном для активной жизни количестве. Из-за этого у человека появляются такие симптомы, как быстрая утомляемость, постоянная усталость, апатия и лень.
- Хронический недостаток полезных веществ вызывает сильные головные боли. При низком уровне магния кровеносные сосуды мозга быстро расширяются и сужаются, что вызывает неприятные ощущения. Восполнение нужного количества магния нормализует работу сосудов и избавляет от головных болей.
- Нехватка магния у многих людей возникает из-за неправильного питания и вредных привычек. Грамотно подобранная диета восполняет суточную потребность в этом веществе.
- Повысить уровень магния в организме можно, регулярно включая в рацион коричневый рис, гречку, орехи, свежие фрукты и сухофрукты, шпинат, зелень, жирную морскую рыбу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недостаток магния в организме может быть причиной мигрени.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!