Тяга к сладкому, бессонница и мышечные спазмы: как понять, что в организме не хватает магния



Магний отвечает за множество процессов в организме. Его дефицит опасен для здоровья и может вызвать серьезные заболевания. Если вы регулярно чувствуете усталость, время от времени дергается глаз или бывают мышечные спазмы, скорее всего, причина заключается в недостатке магния.

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