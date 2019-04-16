Ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце

Здоровье

Израильские ученые из Университета Тель-Авива впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце, с настоящими сосудами, желудочками и предсердиями. Оно создано из человеческих тканей, но размером — примерно с сердце кролика.

Как пишет британское издание Metro, напечатанное на принтере сердце может сокращаться, но перекачивать кровь пока не способно. Тем не менее эксперты все равно называют это «крупным медицинским прорывом». В будущем, возможно, удастся таким образом создавать полноценные человеческие органы для трансплантации. Для этого потребуются принтеры с высочайшим разрешением — чтобы печатать мелкие сосуды.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Сосуд сердца для малышки хотим вырастить сами»: в Украине будут создавать искусственные органы из плаценты.

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