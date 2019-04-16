- 11:51 Суд отменил арест и розыск Шария
- 11:50 Настоящая трагедия: как мировые знаменитости отреагировали на пожар в Нотр-Дам де Пари
- 11:26 Проект "Украина" будем закрывать: Москаль выступил с громким заявлением накануне выборов
- 11:23 Нотр-Дам де Пари потушили: как собор Парижской Богоматери выглядит после пожара
- 11:21 Освобождение Савченко и Рубана из-под стражи: Луценко сделал важное уточнение
- 11:19 Кинотеатр "Киев" получил нового арендатора: что о нем известно
- 11:10 Украинцы должны проголосовать не за лицо, а за программу кандидата, — Рабинович
- 11:03 Ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
- 11:00 Украинец Романчук выиграл престижный турнир с рекордом
- 10:52 Серьезное ДТП в Киеве парализовало движение на Окружной: видео с места аварии
Ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Израильские ученые из Университета Тель-Авива впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце, с настоящими сосудами, желудочками и предсердиями. Оно создано из человеческих тканей, но размером — примерно с сердце кролика.
Как пишет британское издание Metro, напечатанное на принтере сердце может сокращаться, но перекачивать кровь пока не способно. Тем не менее эксперты все равно называют это «крупным медицинским прорывом». В будущем, возможно, удастся таким образом создавать полноценные человеческие органы для трансплантации. Для этого потребуются принтеры с высочайшим разрешением — чтобы печатать мелкие сосуды.
Ранее «ФАКТЫ» писали — «Сосуд сердца для малышки хотим вырастить сами»: в Украине будут создавать искусственные органы из плаценты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!