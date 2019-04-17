Прямая линия

Инфекции, рак и заболевания органов: о чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Общий анализ крови сдавал каждый человек: показатели лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина нам, непосвященным, ни о чем не говорят. А врач может заподозрить множество нарушений: вирусную или бактериальную инфекцию, аутоиммунное расстройство, сбой в работе внутренних органов и даже опасное онкологическое заболевание. Как часто нужно сдавать анализ крови, если человека ничего не беспокоит? Какая опасность скрывается за повышенным гемоглобином? О чем говорит показатель СОЭ? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила гематолог доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института гематологии и трансфузиологии НАМН Украины Татьяна Перехрестенко. Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» заведующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологического центра Николай Аникусько рассказал, как выявить рак молочной железы и о современных методах лечения этого недуга.

«Общие анализы надо сдавать раз в год, даже тем, кого ничего не беспокоит»

*— Здравствуйте, Татьяна Петровна. Звонит Сергей из Киева, 50 лет. За здоровьем стараюсь следить: не переедаю, три раза в неделю посещаю тренажерный зал. Как часто нужно сдавать общий анализ крови?

— Хотя бы раз в год, чтобы вовремя выявить неполадки в организме. Некоторые люди стремятся упредить болезни, поэтому сдают анализы охотно и часто. И когда видят какие-то сдвиги показателей, очень переживают, пока доктор (а только он может интерпретировать результаты корректно) не развеет их сомнения. Изменения в анализах могут возникать из-за того, что кровь моментально реагирует на все что происходит в организме.

— На общий анализ кровь берут из пальца?

— Далеко не всегда. Сегодня во многих лабораториях берут кровь из вены. Я обычно рекомендую пациентам сдавать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Также не помешает сделать и биохимический анализ крови, показывающий, как работают печень, почки и другие органы. Если врач увидит изменения, то назначит дополнительные исследования — уже на другие показатели.

*— Это Елена из Броваров Киевской области. Вы сказали в анонсе, что общий анализ крови желательно сдавать с лейкоцитарной формулой. Почему?

— В этом случае врач считает количество и определяет состав лейкоцитов под микроскопом. Поэтому сразу видит все изменения, в частности сдвиг к молодым клеткам, которых в норме быть не должно. Многократное увеличение четко показывает, что эти молодые клетки имеют другое ядро, цитоплазму.

Формула крови — очень важное исследование. Однажды на прием пришел молодой мужчина с результатами двух анализов крови, где отмечалось незначительное повышение лейкоцитов. Пациент жаловался на высокую температуру, которая в течение двух недель стабильно раз в день повышалась. Ему назначили анализ крови с лейкоцитарной формулой и выявили бластные клетки, указывающие на опасное заболевание крови. А углубленное обследование обнаружило острый лейкоз.

*— Ольга из Василькова Киевской области. Можно по общему анализу крови заподозрить онкологическое заболевание?

— Да, по повышенным или сниженным лейкоцитам, снижению гемоглобина и эритроцитов, уменьшению количества тромбоцитов. Эта триада или даже один показатель могут натолкнуть на мысль, что поражена система крови. Если вдобавок пациент жалуется на плохое самочувствие, нужно углубленное обследование.

— Что еще важно, чтобы не пропустить рак крови?

— Обращать внимание на немотивированную ночную потливость, появившуюся внезапно. Сначала стоит исключить туберкулез: сделать рентген легких, КТ, проконсультироваться у пульмонолога. Насторожить должна потеря веса — за полгода на десять процентов. Опасно, когда увеличена селезенка или возникает дискомфорт в животе слева. Бывает, что люди ошибочно списывают это на воспаление поджелудочной железы, объясняя перееданием жирной пищи, и теряют драгоценное время.

Нельзя игнорировать такой признак, как увеличение лимфатических узлов. Нащупав у себя, как говорят в народе, шишку (на шее, в подмышечной или паховой области), нужно обратиться хотя бы к семейному врачу, а он при необходимости направит к гематологу или онкологу. Специалисты назначат углубленное обследование, чтобы исключить рак лимфоидной ткани (лимфому) или острый лейкоз.

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Ольга, живу в Запорожской области. По общему анализу крови можно определить, это вирусная или бактериальная инфекция?

— Конечно. У человека, которого поразил вирус, поднимается температура, число лейкоцитов может как снижаться (лейкопения), так и повышаться, а количество лимфоцитов — защитных клеток иммунитета — увеличивается. Если вирусная инфекция осложнится бактериальным процессом, то формула крови изменится. Тогда нужно сразу назначать антибиотик, чтобы не развился отит, острый бронхит, который может перерасти в пневмонию.

Многие врачи, которые сомневаются, нужен ли антибактериальный препарат, направляют пациента на анализ крови. Но иногда доктор считает, что для применения этих лекарств достаточно, чтобы температура держалась три и больше суток. Но это неоправданно, если развитие бактериальной инфекции не подтверждено. Применение антибиотика без показаний замедлит выздоровление, ухудшит самочувствие. Клетки, ответственные за иммунитет, вырабатываются и в кишечнике, а антибактериальные препараты «глушат» этот процесс.

Как подготовиться к сдаче анализа крови Сдавать анализ следует натощак.

За сутки нужно исключить употребление алкоголя, за час — курение.

С утра можно выпить немного воды.

«СОЭ — скорость оседания эритроцитов — с возрастом может повышаться»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Светлана из Киева. Какие нормы СОЭ для женщин? У меня этот показатель достигает 27 миллиметров в час.

— СОЭ — это скорость оседания эритроцитов. Чем гуще кровь, чем больше в ней эритроцитов и гемоглобина, тем медленнее красные клетки крови выпадают в осадок. Норма СОЭ для женщин, как правило, 15—20 миллиметров в час. Но некоторые специалисты считают, что после 50 лет показатель может повышаться и до 30. Причины этого не выяснены, и многие люди спокойно живут с повышенным СОЭ.

Вам тоже советую не беспокоиться, если нет аутоиммунного заболевания и других расстройств. Не стоит сразу искать онкологический процесс: СОЭ — не специфический показатель.

— А когда важен показатель СОЭ?

— При пониженном СОЭ иногда можно заподозрить такое заболевание, как истинная полицитемия: увеличение количества эритроцитов и уровня гемоглобина. Такой пациент выглядит здоровяком: как говорится, кровь с молоком. Но… Покраснение лица, слизистой глаз, красные ладони, малиновый язык говорят о повышенном давлении, как и головная боль, головокружение, слабость. Давление поднялось, потому что кровь слишком густая. Это угрожает острым нарушением кровообращения, которое может привести к инфаркту или инсульту.

*— Меня зовут Александр, и я не могу найти причину, по которой у меня резко снижено число тромбоцитов, хотя прошел полное обследование, был у многих специалистов. Досаждают кашель, температура около 37 градусов, появление на теле мелких синячков (петехий). Когда нехватку тромбоцитов восполняют, симптомы проходят, но затем возвращаются. Врачи предлагают удалить селезенку. Что делать?

— Думаю, вам нужно проконсультироваться у гематолога. При желании можете обратиться ко мне. Перезвоните по телефону (068) 201−76−39 (в будние дни с 13:00 до 15:00), чтобы уточнить время консультации.

Важно все-таки найти причину низкого уровня тромбоцитов, поскольку это большой риск кровотечений и кровоизлияний во внутренние органы. Петехии часто возникают на голени, но иногда могут быть по всему телу и даже в ротовой полости. Если кровотечение угрожает жизни, то врачи предлагают заместительную терапию. Но в случае иммунной тромбоцитопении это неэффективно: чужие тромбоциты организм воспринимает плохо, а собственные продолжают разрушаться.

*— Добрый день! Беспокоит Анатолий Александрович из Киева. Я 20 лет лечился от гепатита С и только в прошлом году избавился от вируса. У меня низкий уровень тромбоцитов — 90 тысяч. Как его поднять?

— Если у вас нет геморрагических проявлений — на коже не появляются точечные кровоизлияния, синяки, — то беспокоиться не стоит. Вы вылечили вирусный гепатит С, но какие-то антитела, возможно, не связанные с перенесенной болезнью, в организме сохраняются. Это не страшно. Если вам нужна полостная операция или замена сустава, то уровень тромбоцитов не помешает.

*— Звонит Ирина из Винницы. У меня давний хронический тонзиллит сочетается с фарингитом. При любой простуде возникает боль в горле. Ревматоидный показатель (анализ на антистрептолизин О сдавала через три недели после заболевания) повышен примерно в два раза, но стрептококк в горле не высевается. Что посоветуете?

— Неудивительно, что показатель повышен, если вы сдавали анализ на фоне тонзиллита. Думаю, лор-врач объяснил, что при обострении нужно принимать антибиотики, чтобы не пострадали сердце и почки. Если ангина случается чаще, чем раз в полгода, то нужно подумать об удалении миндалин.

— Какие анализы еще нужно сдать?

— Общий анализ крови, который при хроническом тонзиллите или фарингите очень информативный: он иногда показывает замаскированные заболевания крови. Нередко острые гематологические заболевания начинаются с проявлений в горле. Поэтому мы рекомендуем всем во время или после ангины сдавать общий анализ крови, чтобы не пропустить осложнение.

Что отображают анализы крови Общий анализ крови определяет число всех видов клеток — эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, а также уровень гемоглобина.

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой показывает количество всех видов лейкоцитов.

Биохимический анализ крови отражает работу печени, почек и других внутренних органов.

«Анемию вызывает не только нехватка железа, но и дефицит витамина в12»

*— Звонит Ольга Николаевна из Полтавской области. Назначили анализ на мочевую кислоту. Нужно перед его сдачей соблюдать строгую диету?

— Этот анализ делают, чтобы исключить подагру. Если вы обычно соблюдаете диету — хорошо. Если нет, то отказываться на несколько дней перед исследованием от мяса, крепкого бульона, алкоголя нет смысла: результаты будут необъективными.

— Чтобы проверить кишечник, меня еще направили на колоноскопию, которой я боюсь. Можно вместо нее сдать анализ на онкомаркеры?

— Сегодня колоноскопию часто проводят под наркозом. Это очень информативное исследование. Врач, осматривая кишечник, может сразу удалить подозрительный полип, что убережет пациента от рака толстой кишки. А показатель онкомаркера не позволяет точно поставить диагноз: бывает, что он повышен, а опасного заболевания нет.

*— Прямая линия? Игорь, киевлянин, 30 лет. Придерживаюсь поста, и после того, как начал налегать на гречку, анализ показал повышенный гемоглобин. Это могло быть из-за того, что я переел гречневой каши?

— Не думаю. Гречневая крупа богата микроэлементами, включая железо, но оно не в той форме и не в том количестве, чтобы так повлиять на гемоглобин. Вы курите?

— Нет.

— Гемоглобин часто повышен у курильщиков. Важно соотнести показатель гемоглобина с эритроцитами, гематокритом (он определяет сгущение крови), а еще лучше — повторить анализ крови. Перед походом в лабораторию желательно выпить стакан воды, ведь за ночь организм обезвоживается, кровь сгущается. Высокие цифры гемоглобина и эритроцитов, повышенная вязкость крови опасны развитием инфаркта, инсульта.

*— Здравствуйте. Елена из Нежина Черниговской области. Интересует, можно ли по внешнему виду заподозрить анемию?

— Довольно часто. Иной раз в кабинет заходит пациент со своим родственником, и я сразу вижу, кто из них — «мой». Резко выраженная бледность, которую нельзя ни с чем перепутать, желтоватого или сероватого оттенка кожа, слабость и вялость.

Но иногда люди длительное время ходят и даже работают с низким гемоглобином — около 40 граммов на литр крови. Это бывает при анемии, вызванной дефицитом витамина В12. Она развивается медленно из-за того, что с пищей поступает недостаточно витамина или он не усваивается (например, при атрофическом гастрите). Хотя чаще этот вид анемии встречается у пациентов старше 60—65 лет, мы иногда видим ее у молодых людей, которые придерживаются строгих диет, отказываются от мяса.

Нормы гемоглобина Для мужчин — 131—164 грамма на литр.

Для женщин — 120—140 граммов на литр.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар рассказал, какие признаки указывают на сбой в работе иммунной системы и как ее укрепить.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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