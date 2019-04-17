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Инфекции, рак и заболевания органов: о чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

7:32 18 апреля 2019 348
Татьяна Перехрестенко
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Общий анализ крови сдавал каждый человек: показатели лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина нам, непосвященным, ни о чем не говорят. А врач может заподозрить множество нарушений: вирусную или бактериальную инфекцию, аутоиммунное расстройство, сбой в работе внутренних органов и даже опасное онкологическое заболевание. Как часто нужно сдавать анализ крови, если человека ничего не беспокоит? Какая опасность скрывается за повышенным гемоглобином? О чем говорит показатель СОЭ? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила гематолог доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института гематологии и трансфузиологии НАМН Украины Татьяна Перехрестенко.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» заведующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологического центра Николай Аникусько рассказал, как выявить рак молочной железы и о современных методах лечения этого недуга.

«Общие анализы надо сдавать раз в год, даже тем, кого ничего не беспокоит»

*— Здравствуйте, Татьяна Петровна. Звонит Сергей из Киева, 50 лет. За здоровьем стараюсь следить: не переедаю, три раза в неделю посещаю тренажерный зал. Как часто нужно сдавать общий анализ крови?

— Хотя бы раз в год, чтобы вовремя выявить неполадки в организме. Некоторые люди стремятся упредить болезни, поэтому сдают анализы охотно и часто. И когда видят какие-то сдвиги показателей, очень переживают, пока доктор (а только он может интерпретировать результаты корректно) не развеет их сомнения. Изменения в анализах могут возникать из-за того, что кровь моментально реагирует на все что происходит в организме.

— На общий анализ кровь берут из пальца?

— Далеко не всегда. Сегодня во многих лабораториях берут кровь из вены. Я обычно рекомендую пациентам сдавать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Также не помешает сделать и биохимический анализ крови, показывающий, как работают печень, почки и другие органы. Если врач увидит изменения, то назначит дополнительные исследования — уже на другие показатели.

*— Это Елена из Броваров Киевской области. Вы сказали в анонсе, что общий анализ крови желательно сдавать с лейкоцитарной формулой. Почему?

В этом случае врач считает количество и определяет состав лейкоцитов под микроскопом. Поэтому сразу видит все изменения, в частности сдвиг к молодым клеткам, которых в норме быть не должно. Многократное увеличение четко показывает, что эти молодые клетки имеют другое ядро, цитоплазму.

Формула крови — очень важное исследование. Однажды на прием пришел молодой мужчина с результатами двух анализов крови, где отмечалось незначительное повышение лейкоцитов. Пациент жаловался на высокую температуру, которая в течение двух недель стабильно раз в день повышалась. Ему назначили анализ крови с лейкоцитарной формулой и выявили бластные клетки, указывающие на опасное заболевание крови. А углубленное обследование обнаружило острый лейкоз.

*— Ольга из Василькова Киевской области. Можно по общему анализу крови заподозрить онкологическое заболевание?

— Да, по повышенным или сниженным лейкоцитам, снижению гемоглобина и эритроцитов, уменьшению количества тромбоцитов. Эта триада или даже один показатель могут натолкнуть на мысль, что поражена система крови. Если вдобавок пациент жалуется на плохое самочувствие, нужно углубленное обследование.

— Что еще важно, чтобы не пропустить рак крови?

Обращать внимание на немотивированную ночную потливость, появившуюся внезапно. Сначала стоит исключить туберкулез: сделать рентген легких, КТ, проконсультироваться у пульмонолога. Насторожить должна потеря веса — за полгода на десять процентов. Опасно, когда увеличена селезенка или возникает дискомфорт в животе слева. Бывает, что люди ошибочно списывают это на воспаление поджелудочной железы, объясняя перееданием жирной пищи, и теряют драгоценное время.

Нельзя игнорировать такой признак, как увеличение лимфатических узлов. Нащупав у себя, как говорят в народе, шишку (на шее, в подмышечной или паховой области), нужно обратиться хотя бы к семейному врачу, а он при необходимости направит к гематологу или онкологу. Специалисты назначат углубленное обследование, чтобы исключить рак лимфоидной ткани (лимфому) или острый лейкоз.

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Ольга, живу в Запорожской области. По общему анализу крови можно определить, это вирусная или бактериальная инфекция?

Конечно. У человека, которого поразил вирус, поднимается температура, число лейкоцитов может как снижаться (лейкопения), так и повышаться, а количество лимфоцитов — защитных клеток иммунитета — увеличивается. Если вирусная инфекция осложнится бактериальным процессом, то формула крови изменится. Тогда нужно сразу назначать антибиотик, чтобы не развился отит, острый бронхит, который может перерасти в пневмонию.

Многие врачи, которые сомневаются, нужен ли антибактериальный препарат, направляют пациента на анализ крови. Но иногда доктор считает, что для применения этих лекарств достаточно, чтобы температура держалась три и больше суток. Но это неоправданно, если развитие бактериальной инфекции не подтверждено. Применение антибиотика без показаний замедлит выздоровление, ухудшит самочувствие. Клетки, ответственные за иммунитет, вырабатываются и в кишечнике, а антибактериальные препараты «глушат» этот процесс.

Как подготовиться к сдаче анализа крови

  • Сдавать анализ следует натощак.
  • За сутки нужно исключить употребление алкоголя, за час — курение.
  • С утра можно выпить немного воды.

«СОЭ — скорость оседания эритроцитов — с возрастом может повышаться»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Светлана из Киева. Какие нормы СОЭ для женщин? У меня этот показатель достигает 27 миллиметров в час.

СОЭ — это скорость оседания эритроцитов. Чем гуще кровь, чем больше в ней эритроцитов и гемоглобина, тем медленнее красные клетки крови выпадают в осадок. Норма СОЭ для женщин, как правило, 15—20 миллиметров в час. Но некоторые специалисты считают, что после 50 лет показатель может повышаться и до 30. Причины этого не выяснены, и многие люди спокойно живут с повышенным СОЭ.

Вам тоже советую не беспокоиться, если нет аутоиммунного заболевания и других расстройств. Не стоит сразу искать онкологический процесс: СОЭ — не специфический показатель.

— А когда важен показатель СОЭ?

— При пониженном СОЭ иногда можно заподозрить такое заболевание, как истинная полицитемия: увеличение количества эритроцитов и уровня гемоглобина. Такой пациент выглядит здоровяком: как говорится, кровь с молоком. Но… Покраснение лица, слизистой глаз, красные ладони, малиновый язык говорят о повышенном давлении, как и головная боль, головокружение, слабость. Давление поднялось, потому что кровь слишком густая. Это угрожает острым нарушением кровообращения, которое может привести к инфаркту или инсульту.

*— Меня зовут Александр, и я не могу найти причину, по которой у меня резко снижено число тромбоцитов, хотя прошел полное обследование, был у многих специалистов. Досаждают кашель, температура около 37 градусов, появление на теле мелких синячков (петехий). Когда нехватку тромбоцитов восполняют, симптомы проходят, но затем возвращаются. Врачи предлагают удалить селезенку. Что делать?

Думаю, вам нужно проконсультироваться у гематолога. При желании можете обратиться ко мне. Перезвоните по телефону (068) 201−76−39 (в будние дни с 13:00 до 15:00), чтобы уточнить время консультации.

Важно все-таки найти причину низкого уровня тромбоцитов, поскольку это большой риск кровотечений и кровоизлияний во внутренние органы. Петехии часто возникают на голени, но иногда могут быть по всему телу и даже в ротовой полости. Если кровотечение угрожает жизни, то врачи предлагают заместительную терапию. Но в случае иммунной тромбоцитопении это неэффективно: чужие тромбоциты организм воспринимает плохо, а собственные продолжают разрушаться.

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*— Добрый день! Беспокоит Анатолий Александрович из Киева. Я 20 лет лечился от гепатита С и только в прошлом году избавился от вируса. У меня низкий уровень тромбоцитов — 90 тысяч. Как его поднять?

— Если у вас нет геморрагических проявлений — на коже не появляются точечные кровоизлияния, синяки, — то беспокоиться не стоит. Вы вылечили вирусный гепатит С, но какие-то антитела, возможно, не связанные с перенесенной болезнью, в организме сохраняются. Это не страшно. Если вам нужна полостная операция или замена сустава, то уровень тромбоцитов не помешает.

*— Звонит Ирина из Винницы. У меня давний хронический тонзиллит сочетается с фарингитом. При любой простуде возникает боль в горле. Ревматоидный показатель (анализ на антистрептолизин О сдавала через три недели после заболевания) повышен примерно в два раза, но стрептококк в горле не высевается. Что посоветуете?

— Неудивительно, что показатель повышен, если вы сдавали анализ на фоне тонзиллита. Думаю, лор-врач объяснил, что при обострении нужно принимать антибиотики, чтобы не пострадали сердце и почки. Если ангина случается чаще, чем раз в полгода, то нужно подумать об удалении миндалин.

— Какие анализы еще нужно сдать?

— Общий анализ крови, который при хроническом тонзиллите или фарингите очень информативный: он иногда показывает замаскированные заболевания крови. Нередко острые гематологические заболевания начинаются с проявлений в горле. Поэтому мы рекомендуем всем во время или после ангины сдавать общий анализ крови, чтобы не пропустить осложнение.

Что отображают анализы крови

  • Общий анализ крови определяет число всех видов клеток — эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, а также уровень гемоглобина.
  • Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой показывает количество всех видов лейкоцитов.
  • Биохимический анализ крови отражает работу печени, почек и других внутренних органов.

«Анемию вызывает не только нехватка железа, но и дефицит витамина в12»

*— Звонит Ольга Николаевна из Полтавской области. Назначили анализ на мочевую кислоту. Нужно перед его сдачей соблюдать строгую диету?

— Этот анализ делают, чтобы исключить подагру. Если вы обычно соблюдаете диету — хорошо. Если нет, то отказываться на несколько дней перед исследованием от мяса, крепкого бульона, алкоголя нет смысла: результаты будут необъективными.

— Чтобы проверить кишечник, меня еще направили на колоноскопию, которой я боюсь. Можно вместо нее сдать анализ на онкомаркеры?

— Сегодня колоноскопию часто проводят под наркозом. Это очень информативное исследование. Врач, осматривая кишечник, может сразу удалить подозрительный полип, что убережет пациента от рака толстой кишки. А показатель онкомаркера не позволяет точно поставить диагноз: бывает, что он повышен, а опасного заболевания нет.

*— Прямая линия? Игорь, киевлянин, 30 лет. Придерживаюсь поста, и после того, как начал налегать на гречку, анализ показал повышенный гемоглобин. Это могло быть из-за того, что я переел гречневой каши?

— Не думаю. Гречневая крупа богата микроэлементами, включая железо, но оно не в той форме и не в том количестве, чтобы так повлиять на гемоглобин. Вы курите?

— Нет.

— Гемоглобин часто повышен у курильщиков. Важно соотнести показатель гемоглобина с эритроцитами, гематокритом (он определяет сгущение крови), а еще лучше — повторить анализ крови. Перед походом в лабораторию желательно выпить стакан воды, ведь за ночь организм обезвоживается, кровь сгущается. Высокие цифры гемоглобина и эритроцитов, повышенная вязкость крови опасны развитием инфаркта, инсульта.

*— Здравствуйте. Елена из Нежина Черниговской области. Интересует, можно ли по внешнему виду заподозрить анемию?

— Довольно часто. Иной раз в кабинет заходит пациент со своим родственником, и я сразу вижу, кто из них — «мой». Резко выраженная бледность, которую нельзя ни с чем перепутать, желтоватого или сероватого оттенка кожа, слабость и вялость.

Но иногда люди длительное время ходят и даже работают с низким гемоглобином — около 40 граммов на литр крови. Это бывает при анемии, вызванной дефицитом витамина В12. Она развивается медленно из-за того, что с пищей поступает недостаточно витамина или он не усваивается (например, при атрофическом гастрите). Хотя чаще этот вид анемии встречается у пациентов старше 60—65 лет, мы иногда видим ее у молодых людей, которые придерживаются строгих диет, отказываются от мяса.

Нормы гемоглобина

  • Для мужчин — 131—164 грамма на литр.
  • Для женщин — 120—140 граммов на литр.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар рассказал, какие признаки указывают на сбой в работе иммунной системы и как ее укрепить.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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