Если при ходьбе заносит влево или вправо, надо проверить позвоночные артерии

Прямая линия

Если поспрашивать людей, которым доктор порекомендовал проверить позвоночные артерии, с какими жалобами они обратились к врачу, то получим обширную картину. Приступы головной боли, головокружение, стойкая гипертония, которая плохо поддается лечению, боль в спине или ноге, астма, ухудшение зрения или слуха и многое другое. Как проверить позвоночные артерии? Что делать, чтобы восстановить в них кровоток? Кому нужна операция? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил нейрохирург доцент кафедры ортопедии и травматологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Сергей Дыбкалюк.

«Тот, кого настиг инсульт лучника, может потерять сознание»

*— Здравствуйте, Сергей Витальевич! Вас беспокоит Игорь из Киева, 51 год. Иногда за рулем на пару секунд темнеет в глазах. Прочитал в анонсе «ФАКТОВ», что это может быть из-за проблем в позвоночных артериях. Что это за болезнь?

— Это синдром компрессии позвоночной артерии, который за рубежом называют инсульт лучника, или позиционный инсульт. Он возникает при определенном повороте головы, как у лучника, когда он становится в позицию, чтобы прицелиться. Впервые такой инсульт был зарегистрирован еще в 1957 году на состязаниях по стрельбе из лука. Один из спортсменов внезапно потерял сознание. При обследовании (ангиографии) ничего не обнаружили, пока кто-то из врачей случайно не повернул голову пациента в сторону. Оказалось, кровоток в артерии прекратился.

У вас тоже наверняка потемнение в глазах возникает, когда вы резко поворачиваете голову и позвоночные артерии пережимаются. Если проигнорировать сигнал тревоги и не исправить ситуацию, то можно попасть в аварию: в этом состоянии водитель на мгновение перестает контролировать автомобиль и следить за дорогой.

— Какое обследование мне нужно пройти?

— Все исследования (УЗИ с эффектом Доплера, МРТ-ангиография или компьютерная ангиография) должны проводиться с функциональными позиционными пробами. Ведь в привычном положении кровь может свободно проходить по артерии, а при повороте головы кровоток ухудшается или даже прекращается.

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Вадим, звоню из Запорожья. Интересует, как сказывается на состоянии позвоночной артерии травма ныряльщика? Я неудачно нырнул семь лет назад. Вроде восстановился, но с тех пор часто болит голова, ухудшилось зрение.

— Любые повреждения шейного отдела позвоночника опасны, особенно травмы ныряльщика, когда он ударяется головой о дно водоема. Шейный отдел позвоночника очень подвижный, и его можно повредить, даже резко толкнув человека в спину. Вам нужно обязательно проверить позвоночные артерии.

— Я еще занимаюсь карате, хожу на тренировки в тренажерный зал.

— Это может усугублять ситуацию. Спортсмены, особенно единоборцы, часто получают травмы, в частности, когда выходят на бойцовский ковер плохо разогретыми. Перед любой тренировкой или соревнованием нужно хорошо размяться. Разогретая мышца не надорвется, даже если на нее интенсивно воздействовать. А в неподготовленной мышечной ткани возможны разрывы и надрывы. В поврежденных местах формируются келоидные рубцы, которые могут сдавливать позвоночную артерию и препятствовать кровотоку.

Также часто страдают позвоночные артерии у людей, ведущих сидячий образ жизни: сосуды пережимаются из-за мышечного спазма. Желательно каждый час делать небольшой перерыв: встать, потянуться, размяться — подвигать плечами, медленно повращать головой. Хорошо выйти на свежий воздух и прогуляться, энергично размахивая руками.

*— Меня зовут Нина, 44 года, живу в Белой Церкви. Из-за позвоночных артерий может ухудшиться зрение?

— Да. Если нарушен кровоток, то центр зрения и зрительный нерв недополучают питание, и человек может хуже видеть. Вообще, несмотря на то, что нарушение одно — ущемление позвоночной артерии, проявления бывают самые разные. Одного человека беспокоят головокружения, другого мучит головная боль, третьего — боль в спине или в коленном суставе, кому-то угрожает инсульт, у кого-то сформировалась межпозвонковая грыжа. И люди годами безуспешно лечат артроз, гипертензию, мигрень и другие заболевания.

— Но организм приспосабливается?

— Бывает. Человека с приступами головокружения спасает то, что он двигается медленно, не вращает интенсивно головой, все делает плавно, а не резко. Если начала болеть голова, то отрывается от монитора, идет дышать свежим воздухом либо заваривает чай.

Как выявить проблемы с кровотоком в позвоночных артериях Сделать УЗИ с эффектом Доплера и ротационными пробами.

Провести МРТ-ангиографию с разным положением головы.

Самый информативный метод — компьютерная ангиография с изменениями положения.

«Шум в голове, нарушение походки, ухудшение слуха, которые часто списывают на симптомы старости, удается вылечить»

*— Ирина Михайловна из города Бердянска. Моя дочка (сейчас ей 24 года) с детства страдает от приступов головной боли. Семейный врач говорит, будто это мигрень, но меня смущает, что приступы возникают иногда два-три раза в неделю. Причина может крыться в позвоночной артерии?

— Возможно. При головной боли, которая плохо поддается лечению, желательно проверить позвоночные артерии.

— Почему в них перекрывается кровоток?

— Причин много. Например, еще в родильном доме младенец получил родовую травму, и у него сформировался синдром компрессии магистральных артерий. В детстве ребенок ни на что не жаловался, а в юности начинаются непонятные приступы головной боли, головокружения. Также к проблемам с позвоночными артериями могут привести любые детские травмы, инфекционные болезни, которые перенес ребенок, воздействие токсических веществ.

— Имеете в виду экологию?

— Не только. Важно знать, что некоторые медикаменты тоже токсичны. Например, в бывшем СССР одно время детям, чтобы предупредить развитие туберкулеза, назначали антибиотик, поражающий слуховой нерв. Это привело к резкому увеличению количества глухих людей.

Токсины ухудшают состояние не только желудка и кишечника, печени, кровеносных сосудов, но и лимфатической системы. Пути оттока лимфы склерозируются, уплотняются и превращаются в подвижные фиброзные тяжи. При сокращении мышц они перекрывают просветы магистральных артерий — позвоночных и даже сонных. В моей практике были случаи, когда при повороте головы мы выявляли у пациента перегиб общей сонной артерии.

*— Прямая линия? Это Галина Ивановна, 79 лет. Живу в Киеве. У меня много жалоб, но основные — головокружение, шум и звон в голове, снижение слуха, зрения, нарушение походки. С гипертонией справляюсь, принимая каждый день таблетки. Обследование показало, что нарушен венозный отток, есть гипоплазия левой позвоночной артерии. Врач разводит руками: это симптомы старости и они не лечатся. Вы тоже так думаете?

— Отнюдь. У вас симптомы не старости, а компрессии позвоночных артерий. Уменьшение левой артерии указывает на то, что пропускная способность сосуда из-за небольшого диаметра меньше, чем нужно. Но думаю, что в ваших симптомах больше «виновата» правая артерия.

— Я заметила, что, когда иду даже по широкому тротуару, меня отклоняет вправо.

— Это говорит об ущемлении правой артерии. Если выполнить коррекцию, то симптомы уменьшатся. При желании можете обратиться к специалистам, которые занимаются этой патологией. Я консультирую в Александровской клинической больнице Киева. Предварительно перезвоните по телефону (097) 953−71−02 (в будние дни с 14:00 до 16:00), чтобы согласовать время приема.

— Главный вопрос: как исправить это нарушение?

— Лечение для каждого пациента подбираем индивидуально. Если артерия изменена незначительно, то можно улучшить кровоток с помощью процедур, укрепляющих мышцы и усиливающих кровообращение. Хорошо помогает кинезиотерапия (лечение положением), бальнеология и все водные процедуры, например, контрастный душ. Полезны дыхательная гимнастика, легкий массаж воротниковой зоны. Замечательно, если вы будете выполнять упражнения, которым обучит врач лечебной физкультуры, заниматься пилатесом или йогой.

Если улучшения нет, врач назначит иглоукалывание, профессиональный массаж. Ну, а в случае, когда состояние останется прежним, применяем блокады. Обычно они требуются тем, у кого артерия перегибается под острым углом и кровоток на время прекращается.

— Как делают блокады?

— Вводится местный анестетик (он влияет на нервные волокна и распространяется по разветвлениям симпатических нервов). Мышцы продолжают работать, но снижается их повышенный тонус, улучшается эластичность мышечных волокон. В результате просвет артерии перекрывается меньше или остается свободным — и кровоток стабилизируется. Эффект может сохраняться не только недели или месяцы, но и годы, если провести несколько блокад.

— А если блокады не помогают?

— Тогда — операция. Врачи устраняют фиброзные спайки и рубцовые тяжи, которые с разных сторон сдавливают артерию или даже обвиваются вокруг нее, сращиваясь с мышечными пучками. В освобожденном сосуде кровь движется без препятствий.

Лечение синдрома компрессии позвоночных артерий Кинезиотерапия и лечебная физкультура.

Водные процедуры, дыхательная гимнастика.

Легкий массаж воротниковой зоны.

Иглоукалывание и профессиональный массаж.

Блокады.

Операция.

«Чтобы избавиться от стойкой гипертонии, иногда достаточно устранить перегиб артериального сосуда»

*— Добрый день! Это Ольга из Николаева. Мама (ей 62 года) лет десять лечит артроз правого колена. Ей нужно проверить позвоночные артерии?

— Желательно. Артроз иногда развивается даже у молодых людей, если коленный сустав чрезмерно перегружается из-за ущемления позвоночной артерии. Тогда голова инстинктивно отклоняется в сторону более оптимального кровотока, а позвоночник вынужденно изгибается. Сустав подвергается излишней нагрузке, и постепенно формируется артроз.

*— Звонит Юлия из Житомира, 56 лет. Гипертонию у меня обнаружили пять лет назад, и врач назначил таблетки. Потом еще одни, поскольку давление все равно поднималось. Но оказалось, что и они не очень помогают. Хочу обследовать позвоночные артерии.

— Это правильно. Из-за перегиба под острым углом возникает стойкая гипертензия, которая плохо поддается лечению. Во многих случаях мы видим четкую связь между повышенным давлением и сдавливанием позвоночных артерий. Практически у всех наших пациентов после лечения давление легче контролируется, а у многих цифры снижаются, часто до нормальных значений. Хотя говорят, что гипертонию вылечить нельзя, но у нас есть пациенты, которые перестали принимать таблетки, и давление их не беспокоит.

*— Это Алина из Ривного, 65 лет. Постоянно мучает головная боль, высокое давление, которое плохо сбивается. УЗИ показало поражение сонных артерий, и врач предлагает операцию. Можно обойтись без нее?

— Советую сначала проверить позвоночные артерии, но обследование нужно проводить непременно с ротационными пробами. Если без такого обследования делать операцию на сонных артериях, то многократно возрастает риск инсульта. Сонная артерия пережата, а голова повернута так, что кровоток перекрыт и в позвоночных артериях. Головной мозг, лишенный полноценного кровоснабжения, страдает — может возникнуть инсульт.

*— «ФАКТЫ»? Василий Ефимович из Волынской области. Моему сыну 40 лет, и уже года три его донимают приступы головокружения и скачки давления, которые не снимаются таблетками. Сын поехал на работу в Польшу, но из-за состояния здоровья вернулся. Обследовался, и ему поставили диагноз вертебробазилярная недостаточность. Врач объяснил, что это недостаточность кровообращения в шейном отделе позвоночника. Вы сможете помочь?

— Попробуем. Такой диагноз, как у вашего сына, «молодеет» с каждым годом: у нас много пациентов-мужчин 40—60 лет, но есть и 18—20-летние. Мы назначаем лечение, улучшающее кровообращение в магистральных сосудах, настойчиво советуем заниматься физкультурой и любительским спортом — и пациенты возвращаются к работе и привычному ритму жизни.

Угрозы при ущемлении позвоночной артерии

Инсульт.

Стойкая гипертония.

Астма.

Мигрень и другие виды головной боли.

Артроз.

Грыжа межпозвонкового диска.

Рассеянный склероз.

Ухудшение зрения или слуха.

Психические отклонения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 56-летней сумчанки Евдокии Левченко, у которой врачи выявили грыжу межпозвонкового диска и исцелили пациентку без операции («Раньше с постели не вставала, а сейчас хожу в бассейн»).

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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