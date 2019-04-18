Муженко рассказал, могла ли Украина отстоять Крым

Политика

Во время «крымской весны» и захвата полуострова «зелеными человечками» Путина у Украины был шанс отстоять Крым. И Украина должна была защищаться, использовав любые имеющиеся возможности. Так считает начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко.

Генерал утверждает, что аргументы в пользу того, что у нашей страны не было армии, не совсем корректны.

Вооруженные Силы как государственный институт существовали, правда, стоял вопрос, насколько они были способны противостоять возникшим угрозам.

Муженко признал, что возможности ВСУ весной 2014 года были ограничены.

«Правда, тут же стихийно возникли волонтерское и добровольческое движения. Именно благодаря им ВСУ смогли выполнять свои функции», — уточнил он.

Начальник Генштаба акцентировал внимание на том, что на первом этапе оккупации Крыма руководство страны растерялось, не было понимания, как противостоять российской агрессии.

Он рассказал, какое оцепенение охватило многих, когда начались события в Крыму. Люди ожидали, что беспорядки начнутся в Одессе, Николаеве и других местах, и не понимали, как все будет развиваться.

Как пример, Муженко рассказал, что в марте 2014 года во время организации военных частей на юге Украины, Муженко появился в новой (на тот момент) военной форме перед командиром одного авиационного погранотряда. И украинский пограничник в ответ на приветствие генерала задал ему некорректный вопрос «Какого Генерального штаба?» На что получил жесткий ответ: «У нас один Генеральный штаб — Вооруженных Сил Украины».

Напомним, генерал Муженко считает, что если внутри Украины возникнет хаос, тогда Россия может начать полномасштабную войну против нашей страны. Такое же мнение высказал политолог Владимир Цибулько. По его словам, если шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах, Украина не сможет избежать полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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