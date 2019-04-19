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Азовское море сняли из космоса: в сети показали впечатляющее фото
Известный европейский блогер, популяризатор астрофизики и космоса Валентин Гаденов опубликовал на своей странице в Facebook необычный снимок Азовского моря — из космоса.
На снимке четко видны Керченский пролив, Чёрное море, пролив Босфор, Мраморное море и пролив Дарданеллы.
В отличие от «обычных» изображений золотистых пляжей и безмятежно плывущих яхт, «космическое» фото выглядит несколько непривычно, и в то же время завораживающе. Даже трудно поверить, что перед нами самое мелкое море в мире — здесь оно выглядит торжественно и величественно.
Великолепие снимка из космоса сразу же отметили читатели блога исследователя.
«Вау! Красиво!», «А это размер солнечной дорожки! Представьте!», «Какой красивый закат!» — пишут они.
«Плоская-таки земля!» — не могут сдержать удивления другие.
Помимо восхищения часть пользователей сразу же начала исследовать снимок на наличие привычных глазу мест: «Мариуполь там где-то», «Мой дом видно», «Я тоже, кажется, дом свой вижу», «Мое море… Родные места!»
Именно такого эффекта, вероятно, и пытался добиться Валентин Гаденов: взгляд из космоса показывает, какими небольшими и ранимыми являются кажущиеся огромными на Земле места!
О том, каких открытий стоит ожидать человечеству в ближайшее время от космоса, обнаружим ли мы инопланетную жизнь в своей Солнечной системе и каковы перспективы Земли в глобальном смысле Валентин Гаденов рассказал в интервью «ФАКТАМ». Также исследователь поделился с читателями планами построить в Украине собственный «Байконур», и рассказал, что это принесет нашей стране, каковы перспективы Украины в космической индустрии.
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Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!