- 2:08 Россияне напугали зрителей жутким роботом-ведущим новостей
- 1:35 Выборы президента Украины: у Путина с нетерпением ждут «перемен»
- 0:50 Жуткий наезд на пешеходов в Киеве: людей разбросало на десятки метров
- 0:09 Стало известно имя победителя девятого сезона "Голоса країни"
- 0:04 Страстная неделя 2019: что и в какой день нужно делать (рецепты куличей)
- 23:55 Зеленский уверенно побеждает, Порошенко признал поражение: все подробности второго тура выборов
- 23:50 Эйфелева башня погасит огни в память о погибших в «кровавой Пасхе» в Шри-Ланке
- 23:29 Захарова оконфузилась, пытаясь раскритиковать Супрун
- 23:23 «У нас есть серьезные люди»: Зеленский рассказал о первых кадровых перестановках на посту президента
- 22:55 Посольство США сделало заявление по выборам президента Украины
«Нервные клетки не восстанавливаются»: Супрун развеяла популярный миф
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла популярные мифы о том, что нервные клетки не восстанавливаются и о том, что стресс убивает нейроны. Попутно глава Минздрава озвучила любопытные данные о позитивном влиянии голосования на выборах на нервную систему человека.
Супрун напоминает, что мозг, пока живой, постоянно строит нейронные сети, а потому нуждается в новых впечатлениях и испытаниях: «Лучшей профилактикой болезни Альцгеймера или других форм деменции будет не жизнь в скорлупе, где нет ни стрессов, ни радости, а активная социальная, интеллектуальная и физическая жизнь, в которой есть свои вызовы и даже стресс».
Тезис о том, что нервные клетки восстанавливаются, а нейрогенез на самом деле может длиться всю жизнь, получил подтверждения в ходе недавних исследований. Было доказано, что даже в возрасте 80 лет и старше в гиппокампе не прекращали образовываться новые нейроны.
Также доказано, что стресс на самом деле не убивает нейроны, но может вызвать временное уменьшение объема мозга. Аналогичное явление может наблюдаться после ультрамарафона из-за недостатка стимуляторов для мозга (в течение забега люди ничего не видят, кроме дороги). В дальнейшем при появлении новых впечатлений объем мозга восстанавливается.
«В мозгу всю жизнь происходит перестройка нейронных сетей, появление и гибель нейронов, и нам необходима стимуляция различными факторами, чтобы поддерживать здоровую работу мозга. Занимайтесь спортом, питайтесь правильно и живите активной социальной жизнью. Прийти на избирательный участок и отдать свой голос также считается», — подытожила Супрун.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали полезные советы о том, как сохранить здоровым мозг и что может помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!