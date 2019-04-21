«Нервные клетки не восстанавливаются»: Супрун развеяла популярный миф

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла популярные мифы о том, что нервные клетки не восстанавливаются и о том, что стресс убивает нейроны. Попутно глава Минздрава озвучила любопытные данные о позитивном влиянии голосования на выборах на нервную систему человека.

Супрун напоминает, что мозг, пока живой, постоянно строит нейронные сети, а потому нуждается в новых впечатлениях и испытаниях: «Лучшей профилактикой болезни Альцгеймера или других форм деменции будет не жизнь в скорлупе, где нет ни стрессов, ни радости, а активная социальная, интеллектуальная и физическая жизнь, в которой есть свои вызовы и даже стресс».

Тезис о том, что нервные клетки восстанавливаются, а нейрогенез на самом деле может длиться всю жизнь, получил подтверждения в ходе недавних исследований. Было доказано, что даже в возрасте 80 лет и старше в гиппокампе не прекращали образовываться новые нейроны.

Также доказано, что стресс на самом деле не убивает нейроны, но может вызвать временное уменьшение объема мозга. Аналогичное явление может наблюдаться после ультрамарафона из-за недостатка стимуляторов для мозга (в течение забега люди ничего не видят, кроме дороги). В дальнейшем при появлении новых впечатлений объем мозга восстанавливается.

«В мозгу всю жизнь происходит перестройка нейронных сетей, появление и гибель нейронов, и нам необходима стимуляция различными факторами, чтобы поддерживать здоровую работу мозга. Занимайтесь спортом, питайтесь правильно и живите активной социальной жизнью. Прийти на избирательный участок и отдать свой голос также считается», — подытожила Супрун.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали полезные советы о том, как сохранить здоровым мозг и что может помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

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