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Изменить форму носа можно без операции
Если человек хочет уменьшить длинный нос, удалить горбинку или выровнять впадинку, ему обычно требуется ринопластика. Но будет ли операция успешной? Это зависит от многих причин: квалификации врача, индивидуальных особенностей организма и от того, как пациент выполняет назначения в период восстановления.
Кроме того, после пластической операции по улучшению формы носа может нарушиться носовое дыхание и измениться голос.
Но если у человека нет грубого дефекта, обычно лор-врач или пластический хирург пытаются отговорить его от хирургического вмешательства, направляют пациентов к психологу. Ведь любая операция — это риск.
Однако доктор Майкл Хилл из Западного колледжа в Лос-Анджелесе утверждает, что человеку, который хочет изменить форму носа, вовсе не обязательно ложиться под скальпель. Он предложил свою методику, в которой используются микроскопические иглы, электрический ток и напечатанные на 3D-принтере формы. Недорогостоящая и малоинвазивная процедура проводится под местной анестезией и, по словам специалиста, длится около… пяти минут.
На хрящ воздействуют электрическим током, и его ткани становятся более пластичными. В этот момент можно заниматься изменением формы носа, используя иглы и напечатанную на принтере трехмерную модель. Когда воздействие тока прекращается, хрящ твердеет и принимает новую форму. Затем модель извлекается.
Правда, эту технологию пока испытывали на кроликах. Причем животным меняли не нос, а форму ушей. Обычно они стоят вертикально, но, используя модель и электроды с микроиглами, исследователи смогли согнуть уши без повреждений.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», жительница американского штата Техас несколько лет избегала незнакомых людей после того, как ее нос удвоился в размерах. Тем временем замечено, что особенно часто стали обращаться к пластическим хирургам с просьбой уменьшить нос любители селфи.
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