Недостаток холестерина грозит инсультом: как узнать свой уровень холестерина

Здоровье

В последние десятилетия врачи и ученые призывают активнее бороться с высоким холестерином, который становится причиной атеросклероза, инфаркта и инсульта. Некоторые пациенты настолько увлекаются, истязая себя строгими диетами, что у них часто чрезмерно снижается этот показатель. А ведь слишком низкий уровень холестерина угрожает здоровью даже больше, чем высокий. Как показали последние исследования Медицинской школы Гарвардского университета, если липопротеидов низкой плотности («вредного» холестерина) мало, то риск инсульта возрастает в два раза. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что препараты, снижающие уровень холестерина в крови, способствуют раннему старению.

Исследователи наблюдали за 28 000 женщин, средний возраст которых в начале эксперимента был 45 лет. Женщины сдавали кровь на общий холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности («полезный» холестерин) и триглицериды.

За все время наблюдений, длившихся несколько лет, у 137 женщин произошел геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг). Оказалось, у всех этих пациенток был очень низкий уровень «вредного» холестерина.

Показатели общего и «полезного» холестерина на риск геморрагического инсульта, по мнению ученых, не влияют.

Среди причин кровоизлияния специалисты называют патологические изменения сосудов мозга из-за гипертонической болезни, аневризмы сосудов головного мозга, атеросклероз, стенокардию, болезни крови, сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, травмы головного мозга.

Нормы холестерина

Чтобы узнать свой уровень холестерина, следует сделать биохимический анализ крови. Норма холестерина в крови колеблется в пределах от 3,1 до 5 ммоль/л, содержание триглицеридов — от 0,14 до 1,82 ммоль/л, а уровень ЛПВП в среднем должен быть не менее 1 ммоль/л. Нормы для женщин и мужчин разные: для женщин нормальный уровень ЛПВП равняется 1,42 ммоль/л, а уровень ЛПНП колеблется в пределах от 1,9 до 4,5 ммоль/л. Для мужчин нормальный уровень ЛПВП —1,68 ммоль/л, а уровень ЛПНП — от 2,2 до 4,8 ммоль/л.

Как нормализовать уровень липопротеидов

Рекомендуется ходить пешком, выполнять физические упражнения. Благодаря этому повышается «полезный» холестерин.

Снизить уровень «плохого» холестерина поможет и низкоуглеводное питание. Лучше исключить маргарин, майонез, чипсы, белый хлеб и булочки, пирожные, жареную еду, полуфабрикаты, колбасу.

Человек получает только 20 процентов холестерина из пищи, а остальные 80 процентов вырабатываются в печени. Если с органом что-то не в порядке, могут возникнуть проблемы с холестерином — его будет вырабатываться очень много или, наоборот, мало. Так что заболевания нужно лечить. Холестерин играет очень важную роль в восстановлении поврежденных тканей, обмене веществ, выработке гормонов (тестостерона, эстрогенов и кортизола).

Кстати

Холестерин может повышаться при сахарном диабете, заболеваниях почек, гипотиреозе, а также у тех, кто ведет нездоровый образ жизни: увлекается жирной едой, употребляет алкоголь. Пониженный холестерин может быть признаком гипертиреоза, анемии, заболеваний легких и костного мозга, рака или цирроза печени.

Антибиотики, гормоны, статины, гипотензивные, нестероидные и многие другие препараты влияют на уровень холестерина.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, какие жирные продукты делают здоровье крепче, а фигуру стройнее.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter