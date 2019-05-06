Супрун рассказала о вреде советов популярных блогеров

Здоровье

Популярные блогеры, пишущие о здоровом образе жизни или же о здоровье, зачастую распространяют недостоверную информацию. Об этом предупреждает руководитель Минздрава Ульяна Супрун, ранее развенчавшая миф о витаминах и БАДах.

По словам Ульяны Супрун, ученые университета Глазго, проанализировав контент страничек наиболее популярных блогеров Британии, обнаружили, что лишь в одном из девяти блогов информация была научно обоснована и отвечала критериям ведущих организаций в области здорового питания.

«Большинство из блогеров высказывают свои мысли как факт. Их советы не отвечают критериям здорового питания. Они не описывают предупреждения относительно одного или иного продукта, которые потенциально могут быть опасными для здоровья. Они не предоставляют достоверные источники информации», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась секретами правильного и недорогого питания.



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