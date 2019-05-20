Здание окружено: в Киеве заблокировали работу квалификационной комиссии судей

Происшествия

В понедельник, 20 мая, в день инаугурации нового президента Украины, около 20 неизвестных мужчин спортивной внешности окружили по периметру здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).

Как сообщает ВККСУ в Facebook, часть сотрудников и членов комиссии не смогли попасть на рабочие места.

Неизвестные назвались общественными активистами, но отказались указать общественную организацию или предъявить какие либо документы, подтверждающие правдивость их слов.

«Сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано… Такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами», — говорится в сообщении.

Напомним, на днях активисты разрушили забор на улице Институтской возле Майдана. Забор ограждал участок, где планировалось возвести мемориал Героям Небесной Сотни.

Координатор организации «С14» Сергей Мазур заявил, что строительные работы на Институтской уничтожают места гибели героев, лишают криминалистов возможности провести следственный эксперимент.

Ранее «ФАКТЫ сообщали, что 13 мая на Институтской началась подготовка к строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни. При этом в управлении специальных расследований Генпрокуратуры настаивают, что им необходимо дополнительное время для следственных экспериментов на месте гибели майдановцев в 2014 году.



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