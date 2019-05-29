Обнародован текст предложенного Зеленским закона об импичменте президента

Украина

Верховная Рада может отстранить президента Украины от должности в порядке импичмента «только в случае совершения им государственной измены или иного преступления». Об этом идет речь в тексте законопроекта об импичменте президента Украины, внесенного президентом Владимиром Зеленским и обнародованного на сайте парламента.

В частности, проект закона № 10 340 предполагает, что импичмент Президента может быть инициирован большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады. Чтобы начать процедуру импичмента, необходимо письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава ВР.

Претензии к главе государства должна исследовать специальная следственная комиссия ВР — и сделать выводы о наличии в его действиях государственной измены или другого преступления.

Во время процедуры импичмента у Президента должны быть защитники, которые будут следить за соблюдением его прав и свобод. Выводы следственной комиссии Верховная Рада должна рассмотреть на открытом заседании.

Тайное голосование по проекту постановления ВР Украины об обвинении президента Украины, включенного в бюллетень для тайного голосования, проводится отдельно по каждому пункту обвинения. Постановление считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые проголосовали не менее двух третей народных депутатов от конституционного состава.

Впоследствии парламент рассматривает эти выводы и тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает постановление об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента. Для этого необходимы голоса трех четвертей депутатов. С момента объявления досрочного прекращения полномочий президента обязанности главы государства исполняет председатель Верховной Рады.

Далее парламент большинством голосов должен принять решение об обращении в Конституционный и Верховный суды для получения выводов.

Конституционный суд должен подтвердить, что решение ВР об импичменте принято с соблюдением процедур, требований Конституции и законодательства Украины, а Верховный суд — подтвердить наличие признаков преступления в действиях Президента. И окончательно за импичмент должны проголосовать не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

В случае непринятия ВР постановления об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента председательствующий на пленарном заседании объявляет о прекращении процедуры импичмента, работы ВСК и извиняется перед президентом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 27 мая, представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об импичменте президента Украины подготовлен. В среду, 29 мая, глава государства внес в ВР проект закона «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

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