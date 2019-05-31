Общество

Вот это велосипед: кортеж Зеленского вызвал волну возмущения в сети (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки во Львовскую область на шахту «Лесная», где в результате обвала погибли шахтеры, воспользовался кортежем с бронированными автомобилями. В аэропорту им. Данила Галицкого во Львове его встречал заместителя председателя облгосадминистрации Ростислав Замлинский и представители местной «Зекоманды». Об этом в Facebook сообщил журналист газеты «День» Виталий Кудырко и опубликовал видео.

Пользователи Facebook сразу же вспомнили «Слугу народа» и Голобородько на велосипеде. В сети появились ироничные комментарии. Были люди недовольные такой «забывчивостью» Зеленского, который обещал быть другим политиком. Нашлись и те, кто защищал президента.

«Лисапетный батальон»

«Какой-то странный у него велосипед. Наверное, Зеленский внутри педали крутит».

«А як ви хотіли щоб президент з аеропорту на ровері приїхав? Закінчуйте вже свою ностальгію по Порошенку, маємо нового президента, потрібно дати йому шанс і якщо не підтримувати, то хоча б брудом не обливати».

«Ребята, президент ехал не на разгульный бомонд и поэтому вез с собой членов комиссии, а не братков на погулять. Умейте делать различие, где выехали на случившуюся трагедию, а где на погулять».

«Интересно, ради чьего кортежа уже вторую неделю выключают светофор на Бессарабке, кто там из них ездит до цирка утром в 10 и вечером в 5? 5 черных седанов и микрик?»

«От красава, ти диви скільки робочих місць з'явилося, коли він став презедентом. Це ж скільки водіїв тепер при роботі, хоча мабуть там не тільки водії. Та тут можна було б взагалі бабки калашматіть, зробити віп послугу в убері „Проїхатись у кортежі презика“, ото була б золота жила, за одно і не за бронзовів би».

«Що? Весь „Квартал“ з декораціями за ним катається?»

«А помните предвыборную рекламу, как кортеж разъединяет людей?»

Отметим, во время предвыборной кампании Зеленский обещал отказаться от кортежей, выключения светофоров и других привилегий, которыми пользуются современные политики.

Напомним, президент Зеленский, перед вылетом во Львов по пути в аэропорт сфотографировался с членами своей команды на автозаправке Socar, где все выпили кофе и перекусили шаурмой. Фото разлетелось по сети с ироничными комментариями, особенно все обратили внимание на шаурму, которую Зеленский почему-то ассоциирует с Киевом.



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