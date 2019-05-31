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Увлекаясь магазинной выпечкой и фастфудом, человек рискует заработать ожирение и атеросклероз
Многие страны установили норму предельного содержания трансжиров в продуктах — не более двух процентов от общего количества жиров
Согласно исследованиям ученых, если употреблять четыре грамма трансжиров в день, то обмен веществ человека нарушается. Примерно столько содержится в ложке маргарина или маленькой пачке чипсов. А вот в большой порции картофеля фри может оказаться 10—12 граммов трансжиров.
Трансгенные жиры повышают уровень холестерина в крови, что грозит атеросклерозом, инфарктом и инсультом, ухудшают синтез инсулина в организме, из-за чего откладывается подкожный жир и со временем возникает ожирение, жировая болезнь печени, диабет второго типа. Изменения в организме могут происходить незаметно и проявиться не сразу, но насторожить должен лишний вес.
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Кстати, многие европейские страны строго регламентируют содержание трансжиров в продуктах. Канада, США, а также Дания и некоторые другие европейские страны установили норму предельного содержания трансжиров в продуктах — не более двух процентов от общего количества жиров. Во многих европейских странах допустимым считается до пяти процентов. Недавно Еврокомиссия утвердила новую норму — на 100 граммов продукта не должно быть более двух граммов трансжиров. Правила вступят в силу в 2021 году. Производители должны сами определять рецептуру продукции и указывать ее состав на этикетке.
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Трансжиры — это модифицированные молекулы, появляющиеся в любых растительных маслах, подвергавшихся нагреву до высоких температур.
Кстати, они могут образовываться в жирной пище при ее повторном подогреве в микроволновке. Поэтому лучше употреблять только свежую пищу и отказаться от полуфабрикатов. Опасной может быть любая выпечка, приготовленная на основе маргарина, для изготовления которого жиры подвергаются сильному нагреву.
Ученые и врачи рекомендуют отказаться от продуктов, в которых содержатся трансжиры. Это попкорн, чипсы, кетчуп, майонез и другие готовые соусы, мясные и рыбные полуфабрикаты, замороженные обеды, мороженое, картофель фри и другие изделия фастфуда, магазинные кондитерские изделия. Если любите печенье и тортики, лучше готовить их самостоятельно без использования маргарина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фастфуд губительно действует на сосуды, сердце и нервную систему.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.