Здоровье

У любителей фастфуда могут появиться проблемы с сердцем и нервной системой

Желудку тяжело переварить фастфуд, и при частом употреблении такой еды могут развиться панкреатит, гастрит, язвенная болезнь желудка. А специалисты Университета Иллинойса (США) выяснили: при злоупотреблении бургерами быстро повреждаются сосуды (они становятся менее эластичными), что приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы (напомним, проблемой быстрой еды озаботился и чемпион Киева по культуризму Александр Козачок, читайте об этом в материале «ФАКТОВ»: «Я придумал фастфуд, полезный для здоровья»).

Лабораторных мышей разделили на две группы. Одних животных кормили сбалансированной пищей, а другим давали фастфуд. У животных из второй группы сосуды быстро теряли эластичность. В организме человека происходит то же самое, утверждают специалисты. Если сосуды теряют эластичность, могут развиться варикозное расширение вен, атеросклероз (образование бляшек в артериях), гипертония, инсульт, инфаркт.

А специалисты из Университета Линда убеждены, что быстрая еда губительно действует на нервную систему. Ученые анализировали результаты более 240 тысяч соцопросов. Люди, употреблявшие вредную пищу, чаще имели расстройства нервной системы, чем придерживавшиеся здорового питания. Исследователи обнаружили связь между повышенным потреблением сахара и биполярным расстройством. А жареная или слишком обработанная пища вызывала депрессию.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые установили, что фастфуд увеличивает риск бесплодия.

Кроме того, злоупотребление быстрой едой, перекусы на ходу пагубно сказываются на коже, особенно у подростков.

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