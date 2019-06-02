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Не лучше сигарет: Супрун рассказала о вреде кальянов
Проводить вечера в кафе с кальяном может быть опасно. Согласно исследованиям, курение кальяна вредит организму не меньше, чем сигареты, а потому не является здоровой и безопасной альтернативой для курильщиков. Мифы о кальяне развенчала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Было подсчитано, что за один час курения кальяна в органищм поступает дыма больше, чем от 100 выкуренных сигарет (74.1 литра дыма и 60 литров дыма соответственно). Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ, нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды, формальдегид и бензол.
Токсичные вещества из кальянного дыма, также как и сигаретный дым, могут вызывать рак легких и другие виды онкозаболеваний, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Причем курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет, и токсичные вещества попадают в нижние доли легких.
Курение кальянов представляет опасность и с точки зрения инфекционных заболеваний: передавая трубку, курильщики рискуют подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес.
«Выбирайте здоровый отдых в кругу друзей и родных. Дружеские разговоры, смех и танцы — вот хорошая альтернатива сигаретам. А кальян — нет», — подытожила и. о министра.
Напомним, врачи-пульмонологи настаивают, что и дым электронных сигарет, и кальянный дым содержат опасные вещества, а потому о безвредности нового модного увлечения говорить не приходится. А тем временем ученые назвали самый эффективный способ бросить курить.
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