На поле живут лисы: стало известно, во что превратилась «Донбасс Арена» за время оккупации Донецка

Украина

В оккупированном Донецке захваченная боевиками инфраструктура футбольного клуба «Шахтер» никем не поддерживается, заброшена и находится в удручающем состоянии. Об этом в интервью российскому спортивному изданию «Матч» рассказал бывший футболист донецкой команды Алексей Бахарев, который в настоящее время проживает в городе.



Он рассказал, что после начала боевых действий ФК «Шахтер» эвакуировал из зоны АТО все свои структуры, включая футбольную академию, но оставил в Донецке небольшую футбольную школу, в которой и работает Бахарев.



По словам экс-футболиста, некогда красавец-стадион «Донбасс Арена» и спортивная база на Кирша — теперь находятся в плачевном состоянии. Средства в них не вкладываются. Сооружения ветшают и превращаются в развалины.



Бахарев так описал состояние «Донбасс Арены»: «Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются».



Бывшая база «Шахтера» Кирша закрыта, пользоваться ей нельзя. Она заросла травой и кустарниками.



Ранее «ФАКТЫ» публиковали свежие фото из оккупированного Донецка, а также писали о том, что некогда чистая и процветающая столица Донбасса за время пребывания в «русском мире» превратилась в захолустье, утопающее в грудах мусора.

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