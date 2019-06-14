Мошенники наживаются на горе в семье Бари Алибасова

Шоу-бизнес

Пока врачи НИИ имени Склифосовского спасают жизнь Бари Алибасову, который едва пришел в себя после четырех суток медикаментозного сна, мошенники не гнушаться зарабатывать на горе в семье продюсера. На днях исчез его любимый кот породы канадский сфинкс Чуча, к которому Бари Каримович был очень привязан.

Родные безуспешно искали домашнего любимца, а затем на сайте группы «На-На» дали объявление, в котором пообещали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей (примерно 328 тысяч гривен) за информацию о месте нахождении Чучи или его возвращении.

Очень быстро нашлись желающие заработать на горе в семье Алибасовых. Аферист принес кота такой же породы и вида, как Чуча, и сказал домработнице, что нашел его неподалеку. Женщина поверила ему и отдала мошеннику обещанные деньги.

«Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», — сообщил пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Подмену заметил помощник Алибасова. Его близкие очень расстроены и не знают, как теперь поступить с новым домочадцем. Но поиски Чучи не прекращают.

«Бари сказал, что договоренность о выплате вознаграждения нашедшему Чучу остается в силе, поиск продолжается», — отметил Горжанкин.

Напомним, Бари Алибасов отравился жидкостью для очистки труб и получил тяжелые химические ожоги. Он пришел в себя, но никого не узнает и ничего не помнит. Его состояние остается тяжелым, есть риски внутреннего кровотечения. Сын продюсера не исключает, что позже отвезет отца на реабилитацию в Европу.

Близкая подруга Алибасова Лена Ленина рассекретила скандалы в группе «На-На» и раскритиковала шокирующие поступки сына Алибасова.

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