Шоу-бизнес

В столичном Дворце «Украина» прошла ежегодная музыкальнуя премия «Золота Жар-Птиця» телеканала М2. Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса прошлись по красной дорожке, демонстрируя свои роскошные наряды, и представили эксклюзивные номера на сцене, подготовленные с режиссером церемонии Катей Царик.

Певица Джамала появилась на красной дорожке в роскошном золотом наряде с глубоким декольте. Она открыла шоу с песней из нового альбома «Крила», в поддержку которого отправляется во всеукраинский тур. За кулисами Джамала выразила удивление тем, что попала в номинацию «Инди».

«Мне приятно, что я есть в номинации, хотя и немного удивительна номинация», — призналась певица. Впрочем, награду она так и не получила — статуэтку в номинации «Инди» отдали группе Kadnay.

Молодая мамочка Светлана Тарабарова, которая недавно крестила семимесячного сына Ивана, появилась на красной дорожке без мужа Алексея Бондаря. Певица, в элегантном платье, подчеркивающем ее точеную фигурку, сорвала бурю аплодисментов. За кулисами она рассказала, что оставила сына дома с папой, и очень волнуется перед выступлением на сцене.

«Я не хочу думать о премии, просто хочу быть на сцене и кайфовать», — сказала Светлана. Она исполнила свою новую песню «Мені казково», на которую недавно представила зажигательный клип с яркой хореографией.

Группа «Антитела» впервые появилась на мероприятии в золотых нарядах. Ярче всех сверкал лидер коллектива Тарас Тополя, представивший недавно клип Hello. Он откровенно признался, что больше всего переживает и желает победы своей жене певице Alyosha.

Alyosha, прекратившая сотрудничество с продюсером Вадимом Лисицей, попала буквально с корабля на бал — вчера она завершила всеукраинский тур и представила свой новый коллектив.

Настя Каменских появилась на красной дорожке в черном облегающем прозрачном платье поверх боди и в огромных черных очках с логотипом NK. Потап, в золотом пиджаке, прошелся перед камерами ранее и наблюдал за ней с балкона.

«Какие бедра, какая прическа, ну просто буся-пуся, настоящая звезда!», — нахваливал он Настю. Певица не скрывала, то очень надеется получить награду, потому что как никто заслужила на это. Она амбициозно заявляет, что намерена стать первой украинской певицей, завоевавшей «Грэмми».

А вот отвечать на вопрос ведущих о своем возлюбленном Настя, как всегда, отказалась. «Мне еще нужно немного времени, чтобы назвать его имя. Свою любовь я не прячу, а просто оберегаю», — сказала она.

Но в этот раз удача была на стороне другой певицы — Златы Огневич. Она стала триумфатором премии, получив сразу две награды — премию «Денс хит» за песню «Doloni», а также была названа «Певицей года».

«Спасибо! У меня просто нет слов! — не сдерживала эмоций Злата, не ожидавшая получить вторую награду. — Так нельзя людей пугать». Певица поблагодарила свою команду и композитора Михаила Некрасова и заявила, что по сравнению с прошлой церемонией поправилась и намерена скинуть пару килограммов.

Злата Огневич, претендовавшая на победу в трех номинациях, заявила, что на самом деле для нее наивысшая награда — это ее песни и полные залы поклонников.

Еще одним триумфатором премии стала группа KAZKA, получившая две награды — она была названа «Поп-группой года», а их песня «Плакала», побившая рекорды и вошедшая в мировые чарты, заслуженно названа «Хитом года».

Потап с Олегом Винником были признаны народными любимчиками. Им присудили награду в номинации «Народный хит» за песню «Найкращий день», ставшей саундтреком к комедии «Скажене весілля». Винник на церемонию не пришел, за наградой поднялся один Потап. Он признался, что накануне ему приснилась эта награда и анонсировал выход второй части комедии.

На сцене премии также выступили THE HARDKISS, Сергей Бабкин, получивший звание «Певца года»,"Вопли Видоплясова", Pianoбой, «Беz ОБМЕЖЕНЬ», Alyona Alyona, Андриана, Александр Пономарев, а также Тина Кароль и группа «Бумбокс» с новой песней «Безодня».

Дэвид Аксельрод, который не прошел в финал вокального шоу «Голос країни», представил свою песню «Бейба», с которой начинает новый этап своей карьеры.

«После участия в „Голосе…“ многие ждут от меня баллад. Баллады, да, будут, но немного позже. Эта песня — для настроения. Драйвовая, веселая, зажигательная! Берем курс на яркое лето!», — сказал перед выступлением Девид.

Напомним, победителей выбирали в два этапа. В каждую номинацию вошли по пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2018 по 1 марта 2019 включительно. Далее список номинантов рассматривал экспертный совет, который путём тайного индивидуального голосования и определит победителей. На следующий день после проведения национальной музыкальной премии «Золота Жар-птиця» организаторы обещают опубликовать анкеты каждого из экспертов, чтобы любой участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

В состав жюри входят радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Роман Недзельский, Алёна Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта, Виталий Климов, Виталий Дроздов, Валерий Сасковец, Александр Рассказов, Евгений Фешак, Роман Давыдов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисица, Андрей Великий, Сергей Кузин, Михаил Некрасов, Андрей Пасечник, Игорь Кондратюк, Евгений Филатов, Евгений Евтухов.

Больше фото с церемонии «Золота Жар-Птиця» смотрите здесь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV и The Hardkіss стали триумфаторами премии YUNA-2019.

Фото Сергея Тушинского («ФАКТЫ»)

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