Прямая линия

Как не пропустить клещевой боррелиоз, уберечься от ботулизма и сальмонеллеза: отвечает врач

Лето — это не только солнце, вкус клубники и листья мяты в запотевшем кувшине. В это чудное время года есть клещи, заражающие опасными бактериями, коварный ботулизм, затаившийся в вяленой рыбе, кишечные инфекции, «привязывающие» к туалету. Как не пропустить клещевой боррелиоз (или болезнь Лайма)? Почему при ботулизме ухудшается зрение? Что положить с собой в аптечку, собираясь на отдых в южные края? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила инфекционист кабинета инфекционных заболеваний Центральной поликлиники военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Елена Горобец.

«Если болезнь Лайма перешла в хроническую форму, могут возникать боли в суставах»

*— Здравствуйте, Елена Петровна! Звонит Андрей из Киева. Хочу спросить, насколько безопасен городской двор? У нас возле дома нет кустарников, только трава и пара деревьев, но ребенок (ему семь лет) недавно принес на шее клеща.

— Они обычно находятся на ветках кустов, но бывают и в высокой траве. К нам часто обращаются пациенты, которые уверяют, что не ходили в парк или лес, а гуляли во дворе возле дома.

— Почему человек не ощущает, что его укусил клещ?

— Когда он присасывается, то впрыскивает в кожу вещество, обладающее обезболивающим эффектом. И укус проходит незамеченным (в отличие от укуса комара или мошки). Но можно почувствовать щекотание, когда клещ медленно ползет по коже.

*— Добрый день! Беспокоит Ольга из города Кременчуга Полтавской области. Собираюсь в командировку в Полесье, но очень боюсь клещей. Что случится, если один из них вопьется в спину, а я не замечу?

— Думаю, вы случайно сорвете его, когда будете снимать или надевать одежду, либо почесавшись, особенно если клещ неплотно присосался. «Сытого» клеща, который увеличивается почти в 20 раз, становится круглым, налитым, с большим брюшком, трудно не заметить. Однако клещу, который пребывает в стадии личинки или нимфы, нужно гораздо меньше времени, чтобы насытиться.

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*— Это Тарас из Киева. Обязательно ли снятого с себя клеща нести на проверку в лабораторию?

— Нет, ведь исследование не всегда достоверно. Человек, услышав, что клещ «чистый», успокоится, а через пару недель могут возникнуть симптомы боррелиоза. Поэтому лучше тщательно себя осматривать, а если возникли жалобы — обратиться к врачу.

— Как предупредить развитие болезни Лайма?

— Это решит врач, учитывая, сколько времени клещ находился на теле, количество присосавшихся особей: чем больше, тем тем выше вероятность заболевания. Тогда требуется профилактический прием антибиотика, но начинать принимать препарат нужно в течение 72 часов с момента укуса.

*— Могу я поговорить с доктором? Ирина из Чернигова. Как заподозрить, что произошло заражение после укуса клеща?

— Примерно через неделю или позже на коже появляется красное пятно в виде мише-ни — кольцевидная мигрирующая эритема. Это характерный признак клещевого боррелиоза. Пятно постепенно увеличивается, причем иногда довольно быстро. Бывает, что появляются симптомы, напоминающие легкую простуду: повышение температуры, ломота, озноб, мышечные и суставные боли. Поскольку эти признаки не характерны для болезни Лайма, то чем они вызваны — укусом клеща или другим заболеванием (например, ОРВИ либо ангиной), — должен разобраться врач.

— А если никаких симптомов нет?

— Желательно сдать анализ на антитела, но только не раньше третьей-четвертой недели. В первые семь — четырнадцать дней результат анализа может быть отрицательным. Если диагноз подтвердился, нужно сразу принимать курс антибиотика.

Бывает, что у некоторых пациентов заболевание переходит в хроническую форму. Это может случиться, если больной с опозданием начал принимать лекарство, пропускал или сокращал его прием. Например, эритема на четвертый-пятый день лечения исчезла, и человек посчитал, что он выздоровел — перестал принимать антибиотик.

*— Меня зовут Елена, 53 года, звоню из Белой Церкви Киевской области. Начали болеть суставы, и врач назначил лечение, но пока оно не помогает. Может, причина в укусе клеща, который случился прошлым летом. Как это проверить?

— Советую вам сдать анализ на антитела к боррелиям — иммуноглобулины М и G, которые подтвердят или исключат заражение бактериями. Но сразу скажу, что у многих людей боли в суставах вызваны другими причинами: инфекциями, последствиями травм и, попросту говоря, возрастным «износом» хрящей.

Симптомы клещевого боррелиоза Появление кольцевидной мигрирующей эритемы.

Может повыситься температура, появиться озноб.

Иногда возникает боль в мышцах, ломота в суставах.

«Возбудитель ботулизма „любит“ брюшко вяленой рыбы»

*— Прямая линия? Это Екатерина из Запорожской области. У нас на каждом шагу продается вяленая и соленая рыба. Но это не значит, что заболеет каждый, кто ее купит и съест?

— Все же рассчитывать на безопасность рыбы не стоит. Ботулотоксин в сотни раз опаснее, чем яд гремучей змеи.

— Как скоро появятся признаки отравления?

— Кому как повезет. Большое значение имеет количество токсина, попавшего в организм. Ядовитое вещество накапливается в своеобразных гнездах. Если человеку попался такой опасный кусочек, то уже спустя несколько часов появятся первые симптомы. Кишечные проявления обычно не выражены, но могут быть легкая тошнота, вздутие живота, запор. Насторожить должны сухость во рту, отсутствие слез, слюны, однако основные симптомы связаны со зрением: возникает двоение в глазах, человек не может прочитать обычный текст, ему трудно широко открыть глаза. Возможно нарушение речи: нечеткое произношение, гнусавость.

Еще один настораживающий признак: человек может поперхнуться и закашляться, когда пытается что-то съесть, а если пьет — жидкость выходит через нос. Это вызвано сбоем нервной регуляции глотания. А нарушение дыхательной функции может привести к смерти.

*— Звонит Максим из Днепра. Мы привыкли семьей рыбачить на Днепре, сами солим рыбу, причем соли не жалеем. Это убережет от ботулизма?

— Не советую вам это делать: нет гарантии, что соль прервет развитие палочки. Засоленная рыба — не продукт первой необходимости. Если человек съест кусочек, в котором накопилось много токсина (у рыбы это часто брюшко), то спасти может только немедленное введение сыворотки. Счет идет буквально на часы, а то и минуты.

При запоздалом применении препарата выздоровление затягивается. Возможно длительное пребывание пациента на аппарате искусственной вентиляции легких, и, соответственно, повышается риск развития внутрибольничной инфекции, пневмонии.

*— Беспокоит Елизавета из Мариуполя. Прочитала в анонсе, что колбаса может быть опасной и вызвать ботулизм. Разве этот продукт не проверяют?

— В колбасе, изготовленной на предприятиях, ботулотксина нет, хотя бывают претензии к ее качеству. Другое дело — домашняя колбаса кустарного производства. Хозяева могут использовать недостаточно обработанную кишку животного для оболочки или загрязненный спорами палочки ботулизма фарш. Кстати, на латыни слово «ботулус» обозначает колбаса. Раньше, когда мясные изделия изготовляли мясники, ботулизмом страдали многие люди.

— Ольга, киевлянка. Что можно сделать до приезда «скорой», если у человека заподозрили ботулизм?

— Нужно промыть желудок слабощелочным раствором: растворить в одном литре воды чайную ложку питьевой соды и дать пострадавшему выпить. Затем надо у него вызвать рвоту. Иногда люди спрашивают: можно ли промывать желудок слабым раствором марганцовки? Лучше этого не делать, чтобы не вызвать химический ожог слизистой. Также опасно использовать раствор кальцинированной или каустической соды.

После того как человек освободился от остатков съеденного, желательно принять кремниевый сорбент. Но если его нет, сгодится активированный уголь: не менее одной таблетки на десять килограммов веса. Когда бригада скорой помощи предлагает пострадавшему госпитализацию, не следует отказываться: ботулизм смертельно опасен.

Признаки ботулизма Возникновение двоения, размытости предметов.

Проблемы с речью: нечеткость, гнусавость.

Может возникать легкая тошнота, вздутие живота, запор.

Затрудненное глотание.

Нарушение дыхания.

«Опасно есть пищу, в которой куриный желток остается жидким»

*— «ФАКТЫ»? Оксана, киевлянка. Пару лет назад несколько десятков человек отравились в столице суши. Оказалось, они были с сальмонеллой. Я считала, что эта бактерия «любит» курятину и куриные яйца. Выходит, заразиться можно, съев и другую пищу?

— Опасен любой продукт, на который попала сальмонелла. Эта бактерия очень легко размножается, особенно в теплое время года. Но любителей суши не так и много, а вот блюда из курицы, яиц мы едим часто. Чтобы уберечься от сальмонеллеза, лучше готовить курятину самостоятельно, а не покупать готовую курицу-гриль, куриную шаурму. Опасны летом и салаты, содержащие много компонентов — мясо, яйца, а также заправленные майонезом: это благоприятная среда для микробов. Также не советую пить гоголь-моголь, ведь сырые яйца могут оказаться зараженными сальмонеллой.

— Даже если тщательно вымыть скорлупу?

— Бактерия все равно может попасть в готовое блюдо. Но это не значит, что яйца не нужно мыть перед приготовлением. Также, приступая к готовке, предварительно следует с мылом вымыть руки. Летом советую отказаться от блюд, в которых желток остается жидким — яичницы-глазуньи, яйца-пашот. Безопасны лишь сваренные вкрутую яйца.

Разделывать сырое и готовое куриное мясо следует на разных кухонных досках. Деревянную дощечку, предназначенную для сырых продуктов, нужно не просто вымыть, а поскоблить ножом, обдать кипятком. Также для сырого мяса желательно иметь отдельный инвентарь.

Важно правильно хранить продукты. Нельзя, чтобы мясной сок, который выделяется из сырого мяса, попадал на другую пищу.

*— Вам звонит Марина из города Лозовая Харьковской области. Ездили на несколько дней отдохнуть на море, и у мужа после возвращения домой возник понос. Но пить лекарства против диареи он не хотел: мол, так организм быстрее выведет все вредное. Это правильно?

— Доля правды в этом есть. В большинстве случаев умный организм сам стремится избавиться от того, что вызвало расстройство кишечника. А если выпить препарат, замедляющий движение пищи по пищеварительному тракту, то продукты обмена и жизнедеятельности микробов из кишечника будут всасываться в кровь, и состояние ухудшится.

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— Когда с диареей нужно обращаться к врачу?

— Зависит от интенсивности диареи, характера стула. Но если в сутки случается больше пяти — семи походов в туалет, это повод обратиться за помощью. Не стоит откладывать обращение к врачу, если в стуле появились слизь, кровь, поднялась температура.

Важно и то, как человек восполняет потерю жидкости. Если после выпитого у него возникает рвота, то следует безотлагательно обратиться к доктору. Особенно тем, кто страдает сопутствующими заболеваниями, в частности недугами сердца и сосудов. Для них обезвоживание смертельно опасно: на фоне поноса может возникнуть сгущение крови, что многократно усилит риск образования тромбов.

— Наша мама вспомнила о вспышке холеры, которая когда-то случилась в Одессе.

— К счастью, в последние годы случаев холеры в Украине не было, но важно помнить, что южные области находятся в зоне повышенного риска. Летом всем пациентам, которые обратились с расстройством стула, обязательно делают посевы не только на кишечную флору, но и на холерный вибрион. Особенность холеры в том, что у пациента нет повышения температуры. Возникает водянистый понос, при котором иногда за один поход в туалет человек может терять до одного литра (!) жидкости.

*— Тамила из Винницы. Собираемся с мужем в Турцию. Какие лекарства нужно взять с собой?

— Думаю, вам хорошо оформить медицинскую страховку, которая предусматривает квалифицированную медицинскую помощь. В аптечку я рекомендую положить порошок для приготовления солевого раствора, который поможет восстановить потерю жидкости при обезвоживании, сорбенты, очищающие организм. Не помешает ферментный препарат, улучшающий пищеварение. Может пригодиться жаропонижающее, но с ним нужно быть острожным, чтобы не превысить дозу. Также важно не забыть антигистаминный препарат.

Лекарства для дорожной аптечки Порошок солевого раствора.

Сорбент.

Ферментный препарат.

Жаропонижающее.

Антигистаминное лекарство.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» педиатр Антон Асонов рассказал, как уберечь ребенка от подстерегающих его летом опасностей: укуса клеща или пчелы, пищевого отравления, травмы, теплового или солнечного удара.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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