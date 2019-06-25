Отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами: Геращенко обратилась к Зеленскому

Политика

После того, как 24 июня в Стасбурге поддержали предоставление возможности делегации России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, украинская делегация подала в ПАСЕ протест по поводу РФ. А первый вице спикер Ирина Геращенко заявила о том, что в случае восстановления всех прав России в Ассамблее, Украина должна отозвать приглашение ПАСЕ о направлении наблюдательной миссии на внеочередные парламентские выборы.

Как передает «Укринформ», Геращенко отметила, что свою позицию по этому поводу должен высказать президент Владимир Зеленский.

Она напомнила, что шесть членов российской делегации голосовали за аннексию Крыма и ввод российских войск.

«Теперь они ходят этими помещениями. И они теперь имеют право принимать участие в наблюдательных миссиях. Они приедут к нам на выборы наблюдателями? Часть нашей делегации считает, что Киев должен отозвать приглашение в ПАСЕ участвовать наблюдателей на этих парламентских выборах», — заявила Геращенко.

По ее словам, организация, которая сама стала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии.

Напомним, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовала за прекращение работы в организации. Это решение касается участия в работе сессии, за исключением вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский уже выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации РФ. Он также напомнил, что 25 июня истекает срок, когда Россия должна выполнить решение Морского трибунала, обязавшего Москву освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



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