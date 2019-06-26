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Украина

Россия выдвинула циничное условие освобождения военнопленных украинских моряков

19:08 26 июня 2019 212
МИД Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 25 июня, Министерство иностранных дел Украины получило ноту МИДа Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков, захваченных ФСБ РФ в районе Керченского пролива, в соответствии с российским законодательством. Об этом говорится на странице украинского ведомства в Facebook.

В украинском МИДе назвали предложение России неприемлемым и таким, которое обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей.

Украина в очередной раз потребовала от Москвы без каких-либо дальнейших условий выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и немедленно освободить захваченных 24 украинских моряков.

Украинские дипломаты также указали на то, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнение приказа Морского трибунала у Кремля есть достаточно законодательных механизмов и существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

«МИД Украины в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам Посольства Украины в Российской Федерации двадцати четырех незаконно удерживаемых членов их экипажей», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Срок исполнения решения трибунала истек во вторник, 25 июня.

В этот же день российские следователи в Москве начали предъявлять окончательные обвинения захваченным украинским военным морякам.

Между тем, Россия решение трибунала не выполнила, а захваченные россиянами в районе Керченского пролива украинские военные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы.

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