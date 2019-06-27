Переименование проспектов в Киеве и Харькове: украинских судей изобразили меткой карикатурой

Украина

За последние дни суды в Украине приняли ряд резонансных решений. Так, Конституционный суд отменил обязательный арест для подозреваемых в ряде самых тяжелых преступлений против государства, в частности, в госизмене. А Окружной административный суд, отменив решение Киевсовета, разрешил вернуть столичным проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича старые названия — Московский и генерала Ватутина, которые были изменены в рамках закона о декоммунизации.

На эти события откликнулся украинский художник Андрей Петренко, нарисовавший едкую карикатуру на украинских судей.

Тем временем, в знак протеста против решения суда о переименований улиц в Киеве, неравнодушные люди вывесили баннер. Фотографию баннера фотохудожница Ирина Смолич назвала «фоточкой дня».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на решение Окружного админсуда подадут апелляцию и что на следующей сессии Киевсовет снова примет решение о переименовании проспектов Московского и Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича соответственно.

Тем временем в Харькове, где горсовет решил вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова, ночью на здания стали возвращать таблички со старым названием.

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