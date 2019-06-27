Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Человеку после инсульта надо заново учиться глотать, говорить и двигаться: что важно знать

Рассказывая, как и когда случился инсульт, больной или его родственники обычно говорят: вдруг или внезапно. Но так ли неожиданно пришла беда?

— Часто у человека уже был тревожный звоночек — транзиторная ишемическая атака, — рассказывает невролог Киевского городского центра нейрореабилитации, действующего на базе столичной клинической больницы № 18, Анастасия Гончар. — Внезапно нарушились речь или зрение, возникла слабость в руке или ноге либо в обоих конечностях. Это иногда сопровождается тошнотой, рвотой, потерей равновесия, сильной головной болью, головокружением. Но если в течение нескольких минут или часов грозные симптомы исчезают, человек успокаивается, не считая нужным обратиться к семейному доктору, чтобы обследоваться и знать свои факторы риска.

— Какие это факторы?

— Возраст после 60 лет, сахарный диабет, заболевания сердца, артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина. Имеют значение наследственность, лишний вес и вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем. Если на возраст и гены повлиять невозможно, то с тем же повышенным давлением можно справиться, принимая каждый день лекарства. Нужно бросить курить или хотя бы ограничить количество сигарет, правильно питаться, не увлекаться спиртным.

— Что делать при подозрении на инсульт?

— Вызвать «скорую». Бригада доставит в специализированное отделение, где сделают компьютерную томографию, чтобы уточнить диагноз. Если геморрагический инсульт (он сопровождается кровоизлиянием) исключается и нет противопоказаний, то пациенту введут препарат, растворяющий тромб, — проведут тромболизис. Но нужно успеть сделать это в течение четырех с половиной часов от начала симптомов.

— После лечения пациенту предстоит реабилитация. Как она проходит у вас?

— Ранняя реабилитация проводится уже в отделении. Сразу после инсульта начинают профилактику пролежней: медработники и родственники каждые два часа переворачивают пациента. Больной под руководством специалистов учиться глотать, говорить, двигать рукой или ногой. А в нашем центре над восстановлением пациента работает мультидисциплинарная бригада специалистов. Кроме невропатолога в нее входят врач лечебной физкультуры, физический реабилитолог, эрготерапет, нейропсихолог, логопед-афазиолог и другие специалисты.

Чем помочь человеку с подозрением на инсульт до приезда «скорой»? Как вернуть в строй непослушную руку или ногу? Какие упражнения ускорят восстановление речи и укрепят память? Как избежать повторного инсульта? На эти и другие вопросы наших читателей, в понедельник, 1 июля, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Анастасия Васильевна Гончар. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 11 июля

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