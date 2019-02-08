Успеть за 4,5 часа: как в Киеве ставят на ноги пациентов после тяжелейших инсультов

Здоровье

Разговаривая с Ольгой Васильевной (на фото в заголовке) перед выпиской из больницы, я поверить не могла, что десять дней назад женщина перенесла тяжелейший инсульт («ФАКТЫ» рассказывали, по каким признакам можно заподозрить инсульт и что делать до приезда «скорой»). Речь нормальная, даже не замедленная. Рука и нога работают.

— Я помню, как открыла холодильник, чтобы достать продукты, и вдруг начала падать, а затем потеряла сознание, — рассказывает Ольга Васильевна. — Хорошо, что со мной была внучка Настя. Она уже взрослая, 20 лет, так что сразу поняла, что нужна «скорая». Врачи приехали через 15 минут. Но я этого не видела. Очнулась в реанимации и не могла понять, где нахожусь, что произошло.

— Вызвав «скорую», племянница сразу позвонила мне на работу, и я успела за десять минут добежать домой, — вспоминает дочь пациентки Оксана. — Картина была ужасная. Лицо у мамы перекосилось, правые рука и нога были парализованы, говорить она не могла и не понимала, когда к ней обращались. Словом, классическая картина инсульта. Врачи «скорой» очень быстро приехали и сразу поняли, что случилось. Не теряя ни минуты, связались с диспетчером, выяснили, куда надо везти маму. Меня поразило, как четко они работали. А по дороге, когда карета скорой попала в тянучку, водитель включил сирену — и буквально через пару минут к нам откуда-то подъехала полицейская машина. Так что пробку мы миновали в сопровождении полицейских, по встречной полосе. Все это в конечном итоге помогло быстро добраться до больницы. В приемном покое нас уже ждали, чтобы сразу отправить на компьютерную томографию. Исследование показало, что тромб перекрыл сонную артерию и у мамы случился ишемический инсульт. Нам предложили сделать тромболизис — растворить тромб. Я читала об этом методе, но и подумать не могла, что его выполняют бесплатно по государственной программе, если, конечно, у пациента нет противопоказаний. У мамы их не было.

Как рассказала заведующая отделением неврологии Киевской городской клинической больницы № 6 Людмила Дубинина, программа действует уже пятый год.

— Наши специалисты прошли подготовку и умеют проводить тромболизис, а дорогостоящие препараты мы действительно получаем бесплатно в рамках городской государственной программы борьбы с инсультом, — говорит Людмила Витальевна. — Но важно, чтобы с момента появления первых признаков инсульта до введения препарата прошло не больше четырех с половиной часов (а лучше меньше), иначе мы не получим нужного эффекта. В случае с Ольгой Васильевной все было сделано правильно и в срок. Если бы не эта терапия, вернуть нормальное качество жизни было бы невозможно.

«Скорую» надо вызывать немедленно, если у человека нарушилась речь, перекосилось лицо, отнялись рука и нога с одной стороны"

Ольга Васильевна попросила не фотографировать ее в больнице, объяснив это тем, что ей нужно сделать прическу и привести себя в порядок. Мы согласились, к тому же на следующий день после нашего разговора пациентку планировали выписать домой.

— Это просто замечательный симптом, говорящий об успехах лечения: человеку не безразлично, как он выглядит, как воспримут его окружающие, — говорит невролог Людмила Дубинина.

— Можно ли было рассчитывать на такой результат в тот момент, когда Ольга Васильевна поступила в клинику?

— Ее состояние действительно было очень тяжелым: она не говорила и не понимала речь, у нее был глубокий парез конечностей. Но женщине повезло: ни родственники, ни врачи «скорой» не потеряли ни минуты, поэтому через два часа после первых признаков инсульта мы уже знали: ей показан тромболизис — введение препарата, растворяющего тромб. Чем раньше начинается такое лечение, тем лучше результат.

— Сколько времени в запасе у врача и пациента для того, чтобы применить тромболизис?

— Согласно протоколам, терапевтическое окно составляет четыре с половиной часа. После этого времени трудно ждать такого поразительного эффекта, как мы наблюдаем у Ольги Васильевны. К тому же ей начали проводить лечение гораздо раньше, чем «закрылось» терапевтическое окно, что тоже повлияло на результат.

— Много ли у метода противопоказаний?

— Они, безусловно, есть. Действуем так: если к нам привозят человека, у которого инсульт случился максимум три часа назад, сразу проводим компьютерную томографию, чтобы определить, что произошло — разорвался сосуд или его перекрыл тромб. При разрыве выполнять тромболизис ни в коем случае нельзя: ведь кровь разжижается и очень велик риск вызвать массивное кровотечение. Но геморрагические инсульты (с разрывом сосуда) составляют около 15 процентов всех случаев. У остальных пациентов возникает ишемический инсульт: тромб перекрывает сосуд, и в мозг перестает поступать кровь. На снимке у Ольги Васильевны мы это четко увидели. Но повторное исследование после тромболизиса показало: тромб удалось полностью растворить, сонная артерия чистая, в ней нет даже сужения. Противопоказан тромболизис пациентам, у которых в последнее время возникали любые кровотечения, даже из носа. Нельзя выполнять процедуру тем, кто в течение двух предыдущих недель перенес любые операции. И еще: если на КТ видно, что очаг инсульта сформировался, значит, тромболизис проводить поздно. Используются другие методы.

— А есть ли ограничения по возрасту?

— Да. Тромболизис показан пациентам не старше 80 лет. Главное — чтобы родственники знали о такой возможности, понимали, что метод, если применить его вовремя, позволяет быстро вернуть человеку утраченные функции, ускорить реабилитацию, сохранить качество жизни. А то ведь бывает, что приходится уговаривать родных дать согласие на тромболизис.

— Препараты для процедуры дорогостоящие. У вас они есть всегда?

— Благодаря государственной программе в последние четыре года препараты есть. Как только мы израсходовали ампулы, пишем заявку в столичное управление здравоохранения, и нам выделяют лекарства. Для государства выгодно, чтобы метод нашел широкое применение: человек остается полноценным членом общества, а не глубоким инвалидом, на его обеспечение и реабилитацию в дальнейшем тратится гораздо меньше средств. Я уже не говорю о том, что семья, в которой у кого-то случился инсульт, очень страдает и морально, и материально.



* «Считается, что оценить эффективность тромболизиса можно через 90 дней после его проведения, — говорит Людмила Дубинина. — Но это время надо правильно использовать: делать упражнения, тренировать память, заново научиться выполнять то, что человек умел до болезни». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Как часто вы выполняете тромболизис?

— В прошлом году мы провели его четырем пациентам. Наши специалисты прошли стажировку и умеют делать эту процедуру. Проблема в том, что большинство пациентов попадает к нам слишком поздно. Подолгу сомневаются, надо ли вызывать «скорую», ждут, что симптомы сами по себе пройдут. А при инсульте так не бывает. Напомню: если у человека вы заметили нарушение речи, перекос лица, если он не может одновременно поднять две руки, потерял чувствительность конечностей с одной стороны — это явные признаки инсульта. Их нужно знать всем. Ведь инсульт может случиться не только дома, но и на работе, в магазине, на трамвайной остановке, в метро. И тогда от окружающих зависит, выживет ли человек, можно ли его спасти, вернуть к нормальной жизни.

«Ни в коем случае нельзя разрешать пациентам „залеживаться“: надо быстро заставить мозг вспомнить все движения»

Дочь Ольги Васильевны Оксана удивилась, когда врачи сказали, что к инсульту у ее мамы могла привести аритмия: из-за сбоя ритма сердца образовался тромб, который и перекрыл артерию.

— Проблемы с сердцем у мамы были, но о том, что у нее аритмия, слышу впервые, — говорит Оксана. — Мама гипертоник со стажем и регулярно принимает лекарства, чтобы держать давление в норме, препараты для разжижения крови. Хорошо, что теперь мы знаем об опасности аритмии. Всю жизнь мама занималась спортом, вела хореографический кружок, работала с трудными детьми, а выйдя на пенсию, растила трех внучек. Словом, была активной, подвижной. Но когда у вас «взрослые» родители, надо много читать о новых методах лечения, узнавать, как действовать в той или иной ситуации. Это помогает быстрее сориентироваться, если случается беда.

— К счастью, для лечения Ольги Васильевны был применен современный подход…

— Тромболизис — невероятно эффективный метод. И если бы его не провели, мамино состояние было бы гораздо хуже, реабилитация длительная.

В неврологическом отделении больницы № 6 считают, что ранняя реабилитация нужна всем, кто перенес инсульт, независимо от того, использовался тромболизис или врачи применили другую терапию. Раньше подход был иным: после инсульта в течение почти трех недель рекомендовали покой. Теперь известно, что это ошибочный подход.

— Хочу подчеркнуть: после инсульта пациент не должен «залеживаться», его надо активно и всеми доступными методами возвращать к нормальной жизни, — рассказывает Людмила Дубинина. — Дело в том, что очаг инсульта образуют не только погибшие клетки, но и те, которые пострадали, однако могут «проснуться». Задача врача их «разбудить», используя как медикаментозную терапию, так и методы реабилитации.

…Вернувшись домой, Ольга Васильевна сразу проверила, может ли сама держать чашку пострадавшей рукой. Получается, но все же некоторая слабость еще есть.



* «Я пробыла в больнице 12 дней, но за это время почти полностью восстановилась, — говорит Ольга Васильевна. — Теперь уже дома выполняю программу реабилитации — упражнения, а в ближайшее время займусь своим любимым делом — вышиванием»

— У меня важная цель, — говорит женщина. — До болезни я вышивала и намерена вскоре вернуться к любимому делу. Надеюсь, у меня все получится.

— Окончательную оценку эффективности тромболизиса можно дать через 90 дней после его проведения, — продолжает Людмила Дубинина. — Так что запас времени есть и его надо правильно использовать. Кстати, вышивание — замечательный тренинг, позволяющий улучшить мелкую моторику пальцев. А это, в свою очередь, улучшает работу мозга.

Как уберечься от инсульта

Контролировать уровень артериального давления и постоянно (а не от случая к случаю!) принимать назначенные врачом препараты, которые удерживают его в норме.

Проверить уровень холестерина (сделать липидограмму) и при необходимости снижать его, придерживаясь диеты. Кардиолог определит, нужны ли вам лекарства, снижающие холестерин.

Контролировать свертываемость крови и, если это необходимо, принимать антикоагулянты или антиагреганты для разжижения крови.

Опасно перегружаться в спортзале, так как напряженные тренировки могут вызвать гипертонический криз и инсульт.

Не стоит трудиться в огороде или выполнять домашнюю работу с опущенной головой.

Если инсульт или инфаркт человек уже перенес, риск повторных сосудистых катастроф становится значительно выше. Поэтому следовать назначениям врача нужно постоянно, не отменяя самостоятельно ни одно из назначенных лекарств.

Признаки инсульта, которые надо знать всем

Поначалу человек может жаловаться, что кружится голова, что «пьян без вина», есть двоение в глазах или видит нечетко.

Онемение и перекос лица, один уголок рта опущен.

Нарушены речь, память.

Нет чувствительности в конечностях, не может поднять руку, пошевелить ногой с одной стороны.

Что делать, чтобы быстрее восстановиться

В первые же дни, еще в больнице, начинать реабилитацию. Врач назначает медикаментозную терапию, а также массаж, упражнения лечебной физкультуры.

Родные должны побуждать пациента к разговору — задавать вопросы, требовать ответа.

Предлагать человеку нарисовать фломастерами простые линии, затем написать буквы.

Для развития мелкой моторики собирать фигурки из деталей конструктора «Лего».

Применять метод «зеркалотерапии»: перед зеркалом человек выполняет определенные движения здоровой рукой или ногой, заставляя мозг «вспоминать», как должна работать парализованная конечность. Эффективность упражнения доказана.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», интенсивные занятия в тренажерном зале могут закончиться инфарктом и инсультом. Мы рассказывали, как надо подготовиться к занятиям спортом. Кроме того, ученые установили, что еда для похудения доводит до инсульта.



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