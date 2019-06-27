Когда попал в «МастерШеф. Профессионалы», решил, что как-то глупо не выиграть, — Павел Серветник

Шоу-бизнес

Первым победителем проекта «МастерШеф. Профессионалы» (СТБ) стал 25-летний шеф-повар из Херсона Павел Серветник. Целых 14 недель Павел боролся за почетное звание и приз в один миллион гривен. Уже на следующий день после финала победитель улетел на стажировку во Францию. Павел признается, что с первого эфира почувствовал, что победит в проекте. Даже несмотря на то, что возникла ситуация, когда он оказался в шаге от вылета. Ранее победитель восьмого сезона популярного шоу «МастерШеф» 26-летний Иван Миланович рассказал, что пришлось пережить ему и за время проекта и почему участники стали агрессивными.

«Когда начались эфиры, люди стали узнавать на улицах. Я был к этому не готов»

— Что приготовили, вернувшись домой после проекта?

— У меня такой насыщенный график, что, честно говоря, было не до готовки. Еще до финала проекта я купил билеты на форум шеф-поваров в Париже. Я не знал, как сложится моя судьба в шоу. Получилось, что купил билет буквально на следующий день после съемок финала. Просто взял на свой страх и риск. Решил, если произойдет форс-мажор и съемки перенесут, то полечу в другой день. Финал снимали очень долго. С самого утра нас привезли в павильон на грим. Я сильно перенервничал.

— Не спалось перед финалом?

— Вообще, эти дни у меня прошли как в тумане, практически ничего не помню. Я спал по два часа в сутки. С самого начала был решительно настроен на победу, а утром перед финалом чуть не упустил свой шанс. У меня страшно болела голова, тошнило, не мог ходить, сидеть, стоять. За время съемок ни разу не обращался за помощью к нашему психологу Татьяне, но тогда был в полнейшей растерянности. Таня посоветовала скачать на телефон какую-то сложную игру, которая сможет занять все мои мысли минут на двадцать. Я вспомнил об игре «2048» и прошел ее от начала до конца.

Это выглядит странно, но игра и правда помогла справиться с паникой. Я вышел, приготовил три блюда. Дальше была долгая дегустация, потом время ожидания. Вернулся в отель уже утром, и в тот же день у меня был перелет. После Франции я ненадолго приехал домой, а потом снова улетел на стажировку.

— Кто вас поддерживал во время проекта?

— Моя семья и любимая девушка. Это было удивительное время, потому что финал сняли в январе, а премьеру первого выпуска показали по телевизору только после того, как полностью закончили работу над проектом. Участники шоу жили все вместе, каждый день спорили, проходили конкурсы, давали интервью. А тут — все закончилось, ты вернулся к привычному образу жизни, где о тебе никто не знает. Первое время было сложно. Конечно, когда начались эфиры, люди стали узнавать на улицах, и ближе к финалу мне писали многие, выражая поддержку. Если честно, это было неожиданно, я оказался не готов к такому вниманию к своей персоне.

«Многие участники готовили одно и то же, но при этом считали, что их блюда абсолютно гениальны»

— Кого вы считали своим главным соперником?

— Как только мы заселились в отель, я сказал всем участникам: «Ребята, в этом проекте победителем стану я, и миллион достанется мне. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие от участия». Многие за эту фразу меня возненавидели. Посчитали слишком самонадеянным — чего этот 25-летний парень утверждает, что станет победителем?!

А я, честно говоря, и сам от себя не ожидал, что произнесу подобные слова. Но каждый день на проекте медитировал, настраиваясь на свою победу. Иногда начинал сомневаться, но тут же гнал эти мысли из своей головы и продолжал верить в победу. Уверен, если сильно чего-то хотеть, то Вселенная тебе это даст.

По сути, никого не считал соперником. Многие из участников находились в каком-то вакууме. Изо дня в день они готовили одно и то же, но при этом считали, что их блюда абсолютно гениальны. Проблема в том, что, кроме них, никто больше так не считал, понимаете?

Век живи — век учись. Если хочешь стать лучшим, надо и учиться у лучших. Самое страшное в любом деле — не развиваться. Остановка — это дорога к полному провалу. Надо объективно смотреть на вещи. Я понимаю, что выиграл «МастерШеф. Профессионалы» и по сравнению с поварами из кулинарного училища молодец. Но если сравнивать меня с Жоаном Рока, лучшим шеф-поваром в мире, то я полный ноль. Мне нужно еще многому научиться, усердно работать, чтобы достичь поставленных целей.

Павел Серветник всегда старается, чтобы приготовленное им блюдо в первую очередь было вкусным. И судьи «МастерШефа» это оценили

— Какой из конкурсов стал для вас самым сложным?

— Признаюсь, получал удовольствие от всех состязаний. И совершенно не расстраивался, если попадал на «битвы черных». Понимал, если даже надену черный фартук, все равно его сниму и пройду дальше. Перед каждой битвой твердил себе: «Ну попал ты в „черные“, и что? Пройдешь этот конкурс, а потом все остальные и все равно победишь на проекте». Но «битва черных» — это, как ни крути, стресс, а в экстремальных условиях мозг работает совершенно по-другому.

— Во время одной из таких битв вы оказались на волосок от вылета.

— Это произошло, когда из одного ингредиента нужно было приготовить целое блюдо. Мне досталась свекла. Сначала я решил приготовить что-то типа стейка из свеклы, но потом сделал свекольный десерт. Мне очень сложно дался этот конкурс, и я уже был готов к тому, что вылечу из проекта. Но, видимо, мое желание остаться было слишком велико.

«Самостоятельно придумал вкус мусса, в котором соединил семь состояний молока»

— Ваш финальный десерт Лиза Глинская даже захотела взять в свою коллекцию.

— Признаюсь, к финалу в моей голове созрело множество идей. И самым сложным было не перемудрить, что случается достаточно часто. В финале хочется показать все, на что ты способен. Но я всегда помнил слова своего первого шефа: «Сделай вкусненько». Самое главное в блюде — это вкус. Важно, чтобы приготовленные мною блюда оказались вкусными, простыми и понятными. Я рисковал с десертом.

Еще в начале проекта у меня были проблемы с кондитеркой. Один из конкурсов на проекте был полностью кондитерским. Мы готовили десерты для участников «МастерШеф. Дети», и в тот день я понял, что эта область у меня хромает, надо ее подтянуть. Не знал даже, какие существуют виды бисквитов! Мне тогда помогла Катя Яблонская (участница этого сезона и владелица кондитерской в Одессе), она поделилась своими конспектами о десертах, материалами, статьями.

И вот на финале второй раз в жизни я готовил японский бисквит. Он делается из бисквитного заварного теста. Готовый корж получается очень эластичным, а мусс я придумал самостоятельно. Не просто зашел в Интернет и нашел какое-то сочетание ингредиентов, которое уже где-то использовалось, а самостоятельно придумал вкус своего мусса, в котором соединил семь состояний молока.

Это тоже большое достижение для повара, потому что в наше время все вкусы уже придуманы и сложно сделать что-то новое. Действительно, во время дегустации Лиза Глинская обронила фразу, что вкус моего десерта ей очень понравился и она хочет взять десерт в свою коллекцию. Это огромный успех для меня. Скажу честно, на финале я проделал нереальную работу за два с половиной часа, использовал огромное количество техник. Этот день своей жизни не забуду никогда.

«Уверен, если сильно чего-то хотеть, то Вселенная тебе это даст», — говорит Павел

— Правда, что на проект вы попали случайно?

— Да. На кастинг меня позвал друг. Я решил просто посмеяться, составив ему компанию. Не относился к проекту серьезно. Но потом меня пригласили на второй кастинг, затем еще на один. А друг не прошел. И когда я понял, что уже попал в «МастерШеф. Профессионалы», решил, что как-то глупо не выиграть. Надо побеждать, иначе зачем вообще тратить время? И я выжимал из себя максимум того, на что способен.

— На что потратите призовые миллион гривен?

— Деньги — отвратительная вещь. Без них, конечно, не прожить, но я не ставлю себе целью заработать как можно больше денег. Получив миллион, не трачу его направо и налево. Потратил совсем немного, чтобы оплатить свое обучение. Многие считают, что стажировка за границей стоит космических денег, но это не так.

Меня раздражает, когда в соцсетях задают одни и те же вопросы о деньгах. Почему не куплю себе машину, квартиру. Наш мир слишком коммерческий, мне от этого просто тошно. Не намерен гнаться за деньгами, подписчиками в «Инстаграме», популярностью. Просто хочу делать то, к чему у меня лежит душа, что приносит удовольствие. Только так можно стать успешным. Уже решил, что часть денег из выигранного миллиона гривен потрачу на собственное развитие, а часть пожертвую на благотворительность.

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Фото СТБ



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