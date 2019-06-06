«Сливовое варенье делает вкус борща идеальным»: победитель «МастерШефа» Евгений Клопотенко

Стиль жизни

Ему скоро тридцать три, и он — один из самых известных украинских поваров. Евгений Клопотенко, создатель гастромастерской, победитель «МастерШефа» и телеведущий, говорит, что просто хочет сделать обычную еду вкуснее. Его страсть — украинская кухня. Правда, так было не всегда, а лишь с того момента, когда Евгений, будучи студентом, попал на кухню ресторана в Америке. Чтобы добраться до высот кулинарии, ему пришлось поработать официантом, администратором и стать участником телешоу. Еще одна идея Клопотенко — проект по изменению школьного питания, который уже внедряется в жизнь. Недавно в самом центре столицы открылся его ресторан, а авторские рецепты легли в основу первой книги, вышедшей в издательстве «Книголав».

«Когда я трогаю помидор, ощущаю эмоцию. Продукты ведь живые!»

— Сколько лет вы шли к своей мечте?

— Знаете, я вообще не очень люблю мечтать. Правда. Просто дело в том, что все мои мечты сбываются. Поэтому не называл бы то, что со мной происходит, воплощением мечты. Скорее, это просто четкий план действий, который разрабатывал три-четыре года. Если говорить о ресторане, то, наверное, мои первые мечты о нем появились в восемнадцать лет. Но дальше мыслей дело не пошло.

— Ведь это прекрасно, раз ваши мечты сбываются!

— Знаю. Но с другой стороны, когда-то, о чем ты давно думаешь, наконец-то происходит, это уже перестает быть мечтой. Как если бы я мечтал ездить на самом крутом «Мерседесе», а потом его купил. В тот же миг он стал бы для меня просто очередной машиной. Мне кажется, мечта должна быть труднодостижимой, вдохновляющей, самой крутой!

— Например?

— Мечтаю поехать на рыбалку. Кажется, запросто. И в то же время это для меня сейчас недостижимо. Я хотел бы просто полежать на берегу озера с закинутой в воду удочкой, понаблюдать за природой. Честно, мечтаю об этом каждый день, и это меня вдохновляет. Таких обычных радостей я лишился в связи с жестким графиком работы.

— И давно это произошло?

— Лет пять назад.

— Что тогда случилось?

— Это сложно описать — период, когда парень становится мужчиной и понимает всю ответственность за то, что происходит. Мои мысли структурировались, я стал мудрее, серьезнее. Начал свое дело — производство варенья (читайте об этом в статье: Евгений Клопотенко: «Однажды мне позвонили и заказали пять тысяч банок варенья на подарки к Новому году». — Авт.), пошли заработки, а потом случился проект «МастерШеф». Знаете, он был таким толчком, который поменял в моей жизни практически все!

— А если бы его не было?

— Наверное, я бы уже стал миллионером и в моей жизни все сложилось хорошо. К тому времени, когда пришел на проект, я довольно успешно занимался производством варенья. При этом действительно считал, когда люди едят мою продукцию, то становятся лучше. Но это все равно называлось бизнесом и приносило неплохой доход. А все, что произошло после «МастерШефа», уже называется медиабизнесом, который работает по другим правилам. В какой-то момент я понял, что могу поменять кое-что в стране — в том, что касается культуры потребления. Это, скорее, социальная составляющая, которая к бизнесу не имеет никакого отношения. Разве что косвенное.

— Неужели варенье могло принести вам миллионы?

— Конечно. Варенье — это был только первый шаг в производстве. Дальше можно было варить соусы, горчицы, все, что связано с обработкой фруктов и овощей. Все это можно было тогда развивать, и в конце концов я собрал бы отличную команду. Но что-то свыше решило изменить мою жизнь.

— Заканчивая школу, кем вы хотели стать?

— В том-то и дело, что я совершенно не знал, кем хочу быть и что делать. Жил себе без плана на будущее. Может, если бы я родился не в столице, то стремился бы туда попасть, а так у меня все было. Я учился в хорошей школе в центре Киева. Никаких амбиций не имел, в деньгах особо не нуждался. Окончил школу с золотой медалью и без проблем поступил в институт экономики и права на бюджет. Мама почему-то решила, что видит меня в отельно-ресторанном бизнесе, и я пошел сначала на этот факультет, а потом перевелся на международную экономику.

— Это тогда вы попали в Америку?

— Да. Будучи студентом, оказался участником программы, которая позволяла несколько месяцев трудиться в Америке и отдыхать, знакомясь со страной. Мне удалось поработать в трех местах — спасателем на одном из пляжей, уборщиком в домах и поваром. Вот тогда-то я впервые и увидел еду под другим углом. Работал в большом мексиканском ресторане на тысячу посадочных мест. Это был достаточно сложный процесс, который я тогда с трудом осознавал. Вернее, для меня это было даже какого-то рода развлечением, но позже я уже ловил себя на мысли, что мне нравится готовить.

Стоял на горячем процессе, мы работали с мясом, делали бургеры. В Америке все было по-другому, совсем не так, как у нас. Вернувшись в Украину, я устроился официантом в ресторан. Еда становилась для меня просто магией. Потом познакомился со знаменитым поваром Гордоном Рамзи, его творчеством, и моя жизнь окончательно изменилась. Знаете, это не передать словами, но когда я трогаю помидор, ощущаю эмоцию. Продукты ведь живые! Поняв, что могу кайфовать от еды, стал поваром. Правда, сначала в своей голове.

«Был уволен из ресторана Министерства обороны, потому что мои взгляды шли вразрез с мнением большинства»

— Вы окончили институт?

— Да, но сначала, как это бывает у нас в стране, «порешал вопросы». Поэтому по большому счету можно сказать, что у меня нет образования. Уже на третьем курсе я понял, что обучение не имеет никакого смысла. По крайней мере, не в моем случае. Я видел, что мир вокруг совершенно иной, и мне не хотелось возвращаться в «старую школу». В одном из столичных пабов проработал полгода официантом, и меня сделали администратором. А еще через девять месяцев я стал управляющим одной из итальянских пиццерий. Затем пошел работать директором ресторана Министерства обороны.

Честно говоря, это было как возвращение в Советский Союз. Водку разливали средь бела дня, причем из чайника. В общем, ад, в котором я долго не мог находиться. Пытался готовить какие-то блюда, довольно простые, но они не пользовались популярностью. В конце концов ушел из ресторана. Вернее, меня уволили, потому что мои взгляды на происходящее шли вразрез с мнением большинства. И вот тогда я начал варить варенье.

— Кто помог вам с первоначальным капиталом?

— У меня было восемь тысяч долларов — наследство от бабушки. Тысячу долларов я потратил на открытие бизнеса, а на оставшиеся семь жил полтора года. Мог себе позволить не работать, а заниматься тем, что нравилось. Моя первая инвестиция составляла шесть тысяч гривен — кастрюля, банки, продукты. Поначалу варил варенье дома на кухне и у друга. Мы это делали вдвоем.

— Помните, как продали первую банку своего варенья?

— Конечно! Мы поехали на фестиваль-ярмарку «Штуки», который проходил в одном из торговых центров Киева. Это был лимонный курт — заварной крем. Выручили за него 35 гривен. В тот день продали все свое варенье. Я видел, как люди ели нашу продукцию и улыбались: она им нравилась. Ради этой эмоции я, по сути, работаю и сейчас. Глобально в этом смысле с годами ничего не изменилось. Видеть, как люди становятся счастливее, когда едят приготовленную тобой пищу, здорово. Четыре года ушло на то, чтобы организовать нормальное производство. Мы варили сначала на своих кухнях, потом по ночам в ресторанах. Наняли знакомую, которая по нашим рецептам делала варенье и доставляла в Киев партиями. Затем перебрались в цех, сняли второй… В общем, вареньем занимаемся до сих пор.

— Кто вас подтолкнул к участию в «МастерШефе»?

— Это случилось без моего особого желания. Позвонили с проекта и пригласили принять участие в кастинге, — видимо, услышали от кого-то обо мне. Я отказался, но меня стали уговаривать. Пришлось сдаться. После того как прошел кастинг, в какой-то момент появилось чувство ответственности. Решил: раз судьба подарила шанс, грех им не воспользоваться. Это был совершенно новый опыт. Я просто делал то, что умею. А оказалось, у меня это получалось лучше, чем у остальных участников проекта. Поэтому и выиграл.

— И вас уже было не остановить.

— Шоу смотрят миллионы зрителей, и у меня появилась возможность что-то изменить в старых подходах к еде. Вот после этого в моей жизни и закончился период спокойствия.

— Ваша программа по изменению питания в школьных учреждениях работает?

— Да, но не везде одинаково. Бывает, некоторые школы от нее отказываются. Все зависит от людей. Эту программу я называю маленьким антибиотиком, который, внедрившись в большую систему, потихоньку начинает ее лечить. Полное излечение не может произойти сразу, хотя процесс запущен и его не остановить.

— Что готовили в столовой вашей школы?

— Такого, что отличало бы ее от вашей школы или миллионов других учебных заведений у нас в стране, не было — булки, запеканки, гречка. Терпеть не мог питаться в школьной столовой. Но моя мама была завучем и следила за тем, чтобы я не был голодным. Помню, ел, глотая слезы. Бывало, закрывал нос — тогда не чувствуешь вкус еды. Ничего хуже быть не может.

— Рано научились готовить?

— Папа научил меня готовить борщ, а мама — яичницу. Больше я ничего не умел. Кстати, до сих пор готовлю яичницу практически каждый день, и делаю это лучше всего.

— Какой ваш любимый рецепт?

— Яичница, которую я совместил с французским омлетом, кинзой, оливками и прошутто.

«Три года я ездил по стране, собирая старинные рецепты»

— Были в вашей жизни моменты, когда хотелось все бросить?

— К сожалению, случались. Самый яркий помню до сих пор. Это было еще в то время, когда мы только налаживали производство варенья. Я ехал зимой на стареньких «Жигулях», загруженных апельсинами — около 300 килограммов. Чтобы они поместились, пришлось даже разобрать багажник. Дорога была скользкая, мороз, а у меня пробило колесо. Пришлось вынимать все апельсины, чтобы достать запаску. Перчаток не было. Меняя колесо, чувствовал, как руки прилипают к железу.

Когда наконец сел за руль, на меня навалились такая боль и усталость! В тот момент появилась мысль все бросить. Получал тогда всего три тысячи гривен в месяц, но не видел другого пути заработка. Даже если бы бросил дело, то все равно начал работать опять официантом, потом менеджером и в результате открыл бы свой бизнес. От этого не уйти. То же происходит и сейчас. Когда тяжело и опускаются руки, я понимаю, что, даже оставив затею, снова к ней вернусь. Знаете, это такая безысходность, которая не дает возможности расслабляться.

— При столь активном графике как вы сами-то питаетесь?

— По-разному — в своем ресторане, на мастер-классах. Для себя готовлю по вечерам, чтобы расслабиться. Например, запекаю рыбу дорадо с розмарином и лаймом, молодую картошку с каре ягненка или пасту с белыми грибами и курицей.

— У вашего ресторана довольно оригинальное название — «100 лет тому вперед».

— Три года я ездил по стране, собирая старинные рецепты. Хотелось показать, что в нашей кухне, кроме оливье, пампушек и галушек, есть что-то еще. Собрал рецепты столетней давности и решил их немного трансформировать. Отсюда и название. Я вернулся в прошлое, чтобы изменить будущее. Поэтому в нашем ресторане нет селедки «под шубой» и «Мимозы», зато есть свекольный квас, блюда из репы, много квашеных и соленых овощей. Это исконно украинская еда, а не навязанная нам другой культурой. В нашем ресторане нельзя даже произносить слово оливье.

— Правда, что в вашем ресторане борщ подают только иностранцам?

— Вы можете его заказать только на английском языке. Это правильный борщ, который готовится на основе свекольного кваса и фреша. А подается он со… сливовым вареньем, что делает его вкус просто идеальным.

— Кулинария сделала вас состоятельным человеком?

— Что такое состоятельность? У меня есть все необходимое для жизни. Поменял «Жигули» на BMW, имею квартиру, но сказать, что я баснословно богат, нельзя. В конце концов, деньги лишь результат работы. А именно она приносит мне истинное удовольствие.

Евгений Клопотенко не раз делился с «ФАКТАМИ» оригинальными кулинарными рецептами. Например, он назвал секретные ингредиенты для приготовления невероятно вкусных хрустящих малосольных огурчиков.

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