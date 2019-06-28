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Землю в пятницу накроет мощнейшая магнитная буря: как от нее уберечься

Сегодня, 28 июня, на Землю обрушится мощнейшая в этом месяце магнитная буря. Она принесет метеозависимым людям головные боли, слабость, сонливость и снижение работоспособности, пишет УНИАН.

Приближение метеоудара ощущалось уже в четверг, сегодня же они многократно усилятся.

Симптомами при магнитных бурях считаются бессонница либо сонливость; ухудшение самочувствия без видимых на то причин; раздражительность; рассеянность; головная боль; скачки давления; апатия.

Врачи советуют подготовиться заранее к магнитным бурям, ведь у многих в дни геомагнитных всплесков может резко ухудшиться самочувствие.

Чтобы защитить себя от влияния магнитных бурь, нужно отказаться от вредной пищи, не переедать, налегать на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу; кофе заменить мятным чаем и пить побольше воды.

Кроме того, нужно прекратить потребление алкоголя незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет. Все сложные задачи при этом лучше отложить «на потом» — это поможет сохранить эмоциональный баланс. Также не следует забывать, что самочувствие человека во многом зависит от сна, поэтому в дни магнитных бурь рекомендуется не засиживаться допоздна; держать под рукой прописанные врачом лекарства — особенно при наличии хронических заболеваний, которые в дни метеоударов могут обостряться.

Также медики советуют прогуляться незадолго до сна; за 1−1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами; отказаться в дни магнитных бурь от дальних поездок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильные магнитные бури способны выводить из строя системы электроснабжения и прерывать радиотрансляции. Крупнейшей за всю историю наблюдений считается магнитная буря 1859 года, которая вывела из строя телеграфы по всей Европе и США. В 2013 году американские эксперты подсчитали, что если бы магнитная буря такой силы случилась в наше время, то потери от выхода из строя различной электроники, не существовавшей в 1859 году, составили бы только в США до $ 2,6 трлн.

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