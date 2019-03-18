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Клюквенный сок избавляет от боли в суставах
Если употреблять клюквенный сок в течение трех месяцев, можно снизить концентрацию антител, атакующих и разрушающих суставы, утверждают специалисты Университета Лондрины (Бразилия). Специалисты советуют его пить при артрите и артрозе (примерно пол-литра в день).
В ходе исследований специалисты заметили, что при регулярном употреблении клюквенного сока суставы рук и ног у страдающих артритом переставали болеть, уходили отеки и воспаление.
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По мнению специалистов, такое действие оказывают антиоксиданты ягоды, которые благотворно действуют на иммунитет и, вероятнее всего, тормозят аутоиммунную реакцию.
Также в клюкве есть соединение (кверцетин), предотвращающее воспаление в организме.
Однако по поводу употребления сока специалисты рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом и ни в коем случае не отменять стандартное лечение.
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