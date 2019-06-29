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"Люди с автоматами сбили отца с ног": к одному из освобожденных из плена украинцев ночью нагрянула СБУ
Гражданин Украины Дмитрий Великий, которого накануне боевики освободили из плена и который находится в розыске за дезертирство, уже побывал в отделении полиции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина», выходя их отделения полиции в Павлограде.
Ночью в поселке, где живет Дмитрий с родителями, к нему в дом пришли сотрудники Служба безопасности Украины.
«Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», — заявил Великий.
По его словам, ему ничего не рассказали и повезли в СБУ и продержали там до 4:00 утра.
«Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей… Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся», — заявил Великий.
После СБУ Великого увезли в военную прокуратуру и оттуда отвезли в отделение полиции в Павлоград. Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.
Как писали «ФАКТЫ», 28 июня четверо украинцев, которые находились в плену террористов Донбасса, прибыли в Киев. Среди них — военный Дмитрий Великий. Его боевики взяли в плен 11 сентября 2016 года. Позже выяснилось, что Великий находится в базе розыска по подозрению в дезертирстве.
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