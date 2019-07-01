- 13:12 На Донбассе боевики обстреляли украинских полицейских: что произошло
- 13:11 На парижской свадьбе звезды Голливуда с украинскими корнями погуляли пять обладателей премии "Оскар"
- 13:06 После запуска энергорынка сбоев в поставках электроэнергии не будет, — Центрэнерго
- 13:02 Вынесут вперед ногами: Богдана предупредили о последствиях предоставления русскому языку статуса регионального
- 12:57 «Мы сами не знаем, что будем делать»: Богдан кратко описал стратегию команды Зеленского
- 12:55 «Некрасивое, как неуклюжая черепаха, здание», — писали о Киевском оперном театре сразу после его возведения
- 12:50 Донецкий «Олимпик» возглавил победитель Лиги чемпионов в составе «Реала»
- 12:43 Катерина Кухар сменила профессию
- 12:41 Боевики обстреляли медицинский автомобиль ВСУ: есть погибший и раненые
- 12:39 Бразилия – Аргентина: онлайн-трансляция матча Кубка Америки
- 12:34 «Европейская Солидарность» обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова
- 12:34 При выходе нашей части из Донецка никто не погиб, а склады с оружием пылали три дня, — подполковник Колмык
Вынесут вперед ногами: Богдана предупредили о последствиях предоставления русскому языку статуса регионального
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Георгий Тука, высказавший опасение по поводу отвода ВСУ в районе Станицы Луганской, жестко раскритиковал идею главы Офиса президента Андрея Богдана о предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе.
«Я думаю, что если у кого-то возникнет где-то в подкорке головного мозга какая-то подобная идея, то эти люди должны понимать, что историю в стране делают не 70% пассивного большинства, а 10−15% активного меньшинства. Так вот это активное меньшинство вынесет этих инициаторов вперед ногами», — уточнил Тука.
Слова Богдана Тука расценил как желании команды президента Зеленского реализовать план федерализации Украины.
«Никто в Украине не мешает говорить на русском языке. Никаких референдумов по языковому вопросу на Донбассе проводить не нужно. Соответствующие предложения, способные трансформироваться в предложения о федерализации — угроза и стране и власти», — заявил Тука в комментарии InfoResist.
По его словам, с точки зрения техники никаких сложностей в этой идее нет. Однако, чиновник не видит в этом необходимости. Он подчеркивает, что в стране должен быть один государственный язык — украинский. А на бытовом уровне люди могут общаться на удобном им языке.
Напомним, в Украине был принят Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который уже поспешила проверить на конституционность группа народных депутатов Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!