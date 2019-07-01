Украина

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Георгий Тука, высказавший опасение по поводу отвода ВСУ в районе Станицы Луганской, жестко раскритиковал идею главы Офиса президента Андрея Богдана о предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе.

«Я думаю, что если у кого-то возникнет где-то в подкорке головного мозга какая-то подобная идея, то эти люди должны понимать, что историю в стране делают не 70% пассивного большинства, а 10−15% активного меньшинства. Так вот это активное меньшинство вынесет этих инициаторов вперед ногами», — уточнил Тука.



Слова Богдана Тука расценил как желании команды президента Зеленского реализовать план федерализации Украины.

«Никто в Украине не мешает говорить на русском языке. Никаких референдумов по языковому вопросу на Донбассе проводить не нужно. Соответствующие предложения, способные трансформироваться в предложения о федерализации — угроза и стране и власти», — заявил Тука в комментарии InfoResist.

По его словам, с точки зрения техники никаких сложностей в этой идее нет. Однако, чиновник не видит в этом необходимости. Он подчеркивает, что в стране должен быть один государственный язык — украинский. А на бытовом уровне люди могут общаться на удобном им языке.

Напомним, в Украине был принят Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который уже поспешила проверить на конституционность группа народных депутатов Украины.

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