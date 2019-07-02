Жена Климкина возглавляет в АП Зеленского департамент внешней политики, — СМИ

Украина

Супруга министра иностранных дел Павла Климкина Марина Михайленко продолжает возглавлять департамент внешней политики Администрации Президента. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информацию главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации.

«Да, она работает на должности (заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции — руководителя департамента внешней политики)», — сказали в департаменте.

В то же время связаться с самой Михайленко в течение рабочего дня агентству не удалось.

Известно, что Михайленко занимала данную должность в Администрации Президента Петра Порошенко и продолжает работать в Администрации Зеленского. Была ли она переведена в связи с реорганизацией Администрации в Офис Зеленского, пока не указано.

Напомним, что 27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИДа, который без его ведома ответил на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей. По данным СМИ, Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков. После заявления Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Президента.

В понедельник Климкин решил уйти в политический отпуск для создания настоящей команды. В свою очередь Зеленский направил в понедельник письмо премьеру с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление об увольнении министра. Ранее Верховная Рада отказалась уволить Климкина по предложению Президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Комитет Верховной Рады по иностранным делам решил ускорить назначение нового министра иностранных дел Украины.

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