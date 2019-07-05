Технология обмана: как аферист выманил полмиллиона гривен на «лечение» умершего ребенка

Происшествия

«Ситуация критическая. Не оставим малыша один на один бороться с болезнью! Мир не без добрых людей, и хотя неравнодушные и милосердные люди откликнулись на призыв о помощи родителей девятимесячного Артура, для дорогостоящей операции в Риме все еще не хватает нескольких десятков тысяч гривен. Операция в очередной раз отложена, потому родные и близкие малыша еще раз просят не быть равнодушными к их беде и откликнуться! Любой ваш взнос может стать решающим для того, чтобы маленький Артур начал выздоравливать!» Такое объявление с фотографией маленького мальчика в течение нескольких месяцев распространялось в соцсетях. Кроме призыва помочь, в объявлении подробно описывался диагноз мальчика, публиковались его фотографии, медицинские документы и номера карточек, на которые можно перечислить деньги. Был указан и номер мамы Артура, который, правда, не отвечал. А размещала эти объявления женщина, представлявшаяся волонтером. Желающих помочь маленькому Артуру нашлось немало. Многие люди отправляли деньги, даже не пытаясь позвонить по указанным в объявлении номерам. Только переписывались с волонтером. И не догадывались, что общается с ними не женщина, а мужчина, не имеющий никакого отношения к семье ребенка. Ребенок же умер за полгода до этих событий. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как на Донетчине мошенник украл средства, собранные на лечение онкобольной девушки.

«Оказалось, что по ту сторону экрана сидит хороший психолог и манипулятор»

В марте 2019 года псевдоволонтера задержали. Им оказался 27-летний житель Днепра. Выяснилось, что семью маленького Артура он не знал и с родными мальчика даже ни разу не общался. Просто увидел в Интернете призывы о помощи ребенку, взял фотографии малыша и разместил новое объявление, где указал уже свои реквизиты. Схема сработала — люди со всей Украины начали перечислять деньги. Подключились даже известные политики и артисты. По предварительным подсчетам, мошенник таким образом собрал минимум полмиллиона гривен. С теми, кто все же хотел узнать какие-то подробности, переписывался под видом женщины-волонтера, которая якобы давно помогает семье Артура. У некоторых удалось выманить приличную сумму. А особо настойчивых, задававших слишком много вопросов, мошенник блокировал.

Вывести афериста на чистую воду помогла кинопродюсер и благотворитель Ирина Вратарева, которой в свое время тоже случайно попалось это объявление.

— Мне его переслал депутат Борислав Береза, — рассказала «ФАКТАМ» Ирина. — По невероятному стечению обстоятельств пост мошенника попал именно к нам — тем, кто мог его разоблачить. В тот момент как раз завершилась печальная история с Лизой Карпенко, на лечение которой собирали деньги всей страной (у 11-летней Лизы был рак крови и синдром Лайелла — редчайшая иммунная реакция, при которой с больного слазит вся кожа. После того как в Украине лечение зашло в тупик, неравнодушные люди за месяц собрали шесть миллионов гривен на лечение ребенка за границей. Но, к сожалению, Лиза умерла в турецкой клинике). Для меня ее смерть стала огромным потрясением, потому что я одержимо пыталась исправить несправедливость системы по отношению к этому ребенку. Примерно в это время Борислав Береза прислал мне пост о мальчике. Он искренне хотел помочь и сам отправил деньги.

Но когда я внимательно прочитала пост, некоторые детали меня насторожили. Например, в реквизитах был указан номер личной карточки, а не карточки фонда, деятельность которого можно было бы проверить. Еще там было сказано, что ребенку необходимо лечение в клинике в Риме. Но «клиника в Риме» — слишком абстрактно, почему не указать ее название? Все это показалось мне подозрительным, а фотографию женщины, разместившей пост, я уже где-то видела. Просмотрев свои старые переписки, поняла где. Оказывается, мы с этой женщиной переписывались полгода назад. Я начала задавать ей конкретные вопросы о ребенке и его лечении, на которые она не смогла ответить. Написала, что подробностей не знает, мол, «я же всего лишь волонтер». Дала мне вроде как телефон мамы ребенка, но по этому номеру не отвечали. А когда я продолжила задавать вопросы, она забанила мой аккаунт.

Я обратилась к своим партнерам — юристам, благотворителям (в частности к Оле Танюшкиной, в мониторинговую компанию «Черити Тюнер» во главе с Катей Жук, которые обеспечивают прозрачность благотворительного сектора), люди зашли на страничку этой женщины с другого аккаунта и начали изучать все, что там публиковалось. Нашли даже отчеты о поступлении средств. На первый взгляд, все было вроде честно и прозрачно. Но я опять-таки не могла понять, куда шли собранные деньги.

Обратилась в несколько проверенных фондов и попросила выяснить, что это за ребенок. Вскоре мне перезвонили из фонда «Крона» и сообщили, что мальчик, оказывается, умер еще полгода назад. Мы начали разбираться. Обратились к детективам, с которыми познакомились, когда мошенники пытались украсть деньги со счетов Лизы Карпенко. А именно к главе детективного агентства Руслану Болгову, мнению которого в сфере безопасности я полностью доверяю. Привлекли к делу киберполицию и больше месяца работали над тем, чтобы вычислить афериста. Борислав Береза тоже активно нам помогал.

К тому времени фейковый пост о помощи Артуру разместили на своих страницах сотни человек. Среди них было много публичных людей.

— Мы писали каждому из них, что это обман, — говорит Ирина Вратарева. — Некоторые пост удаляли, но были и те, кто не соглашался. Человек говорил, что ему просто жалко ребенка и он больше не хочет ничего знать. Таким образом, он только помогал мошеннику распространять объявления и собирать деньги. Что касается самого афериста, то наши люди с фейковых аккаунтов начали с ним переписку. Оказалось, что по ту сторону экрана сидит хороший психолог и манипулятор. С человеком, который представлялся бизнесменом, аферист говорил на его языке — коротко и сдержанно сообщал, что нужно, например, оплатить чартерный рейс, чтобы доставить ребенка в Италию. А с молодым спортсменом даже пытался флиртовать (это сейчас мы знаем, что мошенник мужчина, но в соцсетях он представлялся женщиной). Всем, кто хотел поговорить с мамой, давал номера телефонов, ни один из которых не отвечал. Иногда кто-то мог ответить и сказать что-то вроде: «Ребенку плохо, я не могу разговаривать».

«Создавая фейковые страницы, мошенники крадут фотографии из чужих аккаунтов»

— Самое парадоксальное, что в этих переписках ребенок несколько раз умирал и оживал, — продолжает Ирина Вратарева. — Если аферист видел, что человек, который с ним общался, долго не переводит деньги, начинал давить, мол, нужно срочно, состояние ребенка стремительно ухудшается. А если и это не помогало, писал: «Все. Ребенок умер. Это из-за вас. Родителям не хватило денег». Мошенник продолжал психологически давить и просил деньги уже на перевозку тела в Украину. Дескать, раз не помогли вылечить, помогите хоть похоронить. Мы продолжали переписываться с мошенником — нужно было вычислить его IP-адрес и другие данные.

— И нам это удалось, — рассказывает «ФАКТАМ» глава детективного агентства «Бюро Рысь», член Ассоциации частных детективов Украины Руслан Болгов. — Человек в переписке вел себя агрессивно. На конкретные вопросы и уточнения отвечал: «Не хотите помогать ребенку, не надо. Только знайте, что из-за таких, как вы, он может умереть». А если мальчик в рамках той переписки все-таки умирал, аферист мог попросить денег не только на перевозку тела, но и на то, чтобы помочь его маме отдать долги. Мол, женщина взяла на лечение сына кредит и теперь не может рассчитаться с банком.

Мошенник специально отправлял этот пост публичным людям, у которых много подписчиков. Если срабатывало и публичный человек откликался, шансы получить хорошую сумму у афериста увеличивались в разы. Например, фейковый пост о больном ребенке опубликовал известный певец, у которого в семье случилась похожая беда. Артист ничего не проверял, сам отправил на указанный счет крупную сумму и попросил откликнуться своих подписчиков. А когда призыв о помощи размещает известный человек, к нему всегда больше доверия. Люди начали делать перепосты, отправлять деньги…

— За компьютером сидел мужчина, который в соцсетях представлялся женщиной. Чья фотография была на его аватарке?

— Женщины, которая не имела никакого отношения к этой истории. Аферист украл ее фотографию из запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» и использовал в своих целях. На самом деле это обычное поведение мошенников: создавая фейковые страницы, они крадут фотографии из чужих аккаунтов. Чаще всего берут фото милых молодых женщин, желательно с детьми. Это выглядит трогательно и вызывает больше доверия.

Нам удалось найти настоящую маму мальчика, который, как выяснилось, умер за полгода до этих событий. Женщина рассказала, что ее сын действительно был болен, на его лечение в соцсетях раньше собирали деньги. И вот после смерти ребенка она увидела новый пост о сборе средств, но уже с другими реквизитами. Тут же обратилась в полицию. У нее приняли заявление, но на этом все и закончилось. Афериста никто не остановил, он продолжал обманывать людей. Насколько мне известно, сейчас по этому поводу в полиции проводится служебное расследование.

Что еще интересно: публикуя номер карточки, мошенник указал имя мамы ребенка как получателя. Это добавляло достоверности. А на самом деле он открыл карточку, при перечислении средств на которую не высвечивается ФИО владельца карты (такое есть в некоторых банках). Люди думали, что это карта мамы ребенка. В действительности она принадлежала совсем другому человеку. Когда мы взялись за это дело, все операции начала отслеживать киберполиция. IP-адреса, банкоматы, где снимали деньги, — все было в Днепре. Даже женщина, фотографию которой он украл из соцсети, из Днепра. В Днепре афериста и задержали. Спасибо сотрудникам киберполиции, которые вместе с нами проделали отличную работу.

В марте 2019 года подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний житель Днепра. Фото с сайта Национальной полиции Украины

— Он действовал в одиночку?

— Думаю, нет. Пока задержан и арестован один человек, но за такими аферами может стоять целая группировка. За пределами видимого интернет-пространства — в DarkNet — людей обучают такому виду мошенничества, дают подробные инструкции. Этот случай очень показательный. В первую очередь потому, что мошенника удалось вычислить и задержать и дело дошло до суда. К сожалению, далеко не всегда подобных аферистов находят. Хотя это вполне реально. В моей практике уже были случаи, когда я выводил таких людей на чистую воду. Например, в 2016 году обнаружил пост с просьбой о помощи ребенку, который упал в кипяток. Выяснил, что этот случай произошел еще десять лет назад. А аферисты украли фотографии и стали распространять это как свежую историю. Мы нашли тех, кто был причастен к мошенничеству. Но, к сожалению, из-за допущенных следствием ошибок дело не дошло до суда. И таких афер много.

— Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, будьте бдительны, — добавляет Ирина Вратарева. — Даже если человек, попросивший о помощи, вам знаком, просите у него документы. Это нормально — благотворительность может быть только прозрачной, иначе это поле для аферистов. Выписки и анализы должны быть защищены водяными знаками, все детали хорошо видны. Обследования — свежие. Должны совпадать имя и год рождения. Если вы лично не знаете человека, которому нужна помощь, всегда можно приехать в клинику и лично познакомиться с больным. Или хотя бы позвонить в лечебное учреждение и узнать, есть ли у них такой пациент. Проверяйте фотографии через поисковик. Часто бывает, что фото и документы украдены и сборы идут на уже умерших детей. Проверьте фамилию владельца карты, совпадает ли она с фамилией в документах. Посмотрите в google, не велись ли раньше сборы на эту карту. А лучше помогайте через проверенные фонды. Лично я — противник карточных сборов.

«Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности»

Сейчас мошенник находится под стражей. Уголовное производство передано в суд.

— Потерпевшие попросили суд рассматривать дело в их отсутствие, — рассказал «ФАКТАМ» прокурор Днепропетровской местной прокуратуры № 2 Дмитрий Очеретяный. — Сейчас в деле 20 потерпевших. Это люди, написавшие заявления в правоохранительные органы. Но по данным досудебного следствия, потерпевших больше, сейчас их устанавливают. Всех, кто перечислял деньги этому человеку, просим обращаться в Соборное отделение полиции Днепра и Днепропетровскую местную прокуратуру № 2.

Досудебным следствием установлено, что в 2018 году подозреваемый взял из соцсетей фотографии ребенка и документы и разместил объявление, в котором указал реквизиты подконтрольных ему банковских счетов. Ему было известно, что ребенок уже умер. Тем не менее он собирал деньги, которые потом использовал в личных целях. Его задержали 18 марта 2019 года и объявили о подозрении по статье «Мошенничество в крупных размерах». Во время досудебного расследования он не отрицал, что совершил это преступление, но просил изменить квалификацию обвинения.

— В суде мошенник заявил журналистам, что делал это для того, чтобы собрать деньги на лечение собственного ребенка. Это может быть правдой?

— Сторона защиты пока предоставила только документ, подтверждающий, что в 2016 году у обвиняемого действительно родился ребенок. Но каких-либо доказательств того, что он болен, нет. Что касается обвиняемого, то он уже привлекался к уголовной ответственности. Был судим по статье «Незаконное завладение транспортным средством», в 2012 году получил пять лет лишения свободы. В 2014-м вышел на волю. Когда в марте 2019-го его задержали за мошенничество, суд его арестовал. Его вина полностью подтверждается собранными доказательствами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине разоблачили аферистов, торговавших фальшивыми лекарствами для онкобольных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter