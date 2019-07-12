Как в Венеции: бизнесмен из Винницы стал гондольером и создает в родном городе флотилию гондол

Общество и люди

— Гондолу я получил по наследству — ее построил лет 60 назад мой дедушка Иван, — рассказал «ФАКТАМ» предприниматель из Винницы Виталий Гуменюк, ставший известным всему городу благодаря тому, что в наряде гондольера (поло в широкую красную полоску, соломенная шляпа с красной летной) стал катать желающих по речке Южный Буг на украинской версии гондолы. — Лодка мне понадобилась, когда я привел в порядок старенький, давно брошенный на берегу кораблик и открыл в нем ресторан на воде, а затем соорудил еще и пристань. Раз есть причал, то к нему должны причаливать лодки. Почему бы, думаю, не катать по реке посетителей моего ресторана — лучшей рекламы ему и придумать трудно. Моя бабушка (ей уже 84 года) надоумила: «Внучек, от твоего дедушки Вани лодка осталась. Он сделал ее своими руками, был заядлым рыбаком. Когда мы с ним были молодыми, он мне в той лодке сделал предложение. Наследство дедово должно быть еще целым — хранится у наших родственников в Днепре». Ранее «ФАКТЫ» расказывали о предпринимателе из Киева Сергей Тонконоженко, который в заброшенном столичном водоеме начал разводить форель и другую рыбу и сейчас проводит там международные соревнования по спортивной рыбалке.

«Прежде чем чего-то добиться в жизни, я пережил два банкротства»

— Бабуля дала мне телефон родственника, которого я ни разу в жизни не видел, — продолжает Виталий. — Созвонился с ним. Он ответил, что отдаст лодку, если немного заплачу. Мы встретились на пристани в Днепре. Я как увидел дедово произведение, так и обомлел. Не какая-нибудь обычная лодчонка, а прямо тебе венецианская гондола! Было такое ощущение, будто выиграл джекпот. Бабушка рассказывала, что лодка красивая, но то, что у нее столь необычный вид, стало для меня полнейшим сюрпризом. Дал родственнику денег (столько, сколько он просил) за то, что сохранил мое наследство, погрузил гондолу на специально заказанную машину (лодка весит 400 килограммов, а ее длина девять метров) и привез в Винницу.

— Вы сказали, что ей уже лет 60. Из чего она сделана, если так хорошо сохранилась?

— Из специальной лодочной фанеры, покрытой стекловолокном и эпоксидной смолой.

— Лодку пришлось дооснащать, чтобы она выглядела совсем как настоящая венецианская гондола?

— Конечно. Ведь на ней не было позолоты, декоративных украшений, форколы (специальной уключины для весла)… Форколу из древесины ореха изготовил по моему заказу скульптор. Не было у лодки и ферро — гребня с перекладинами. На гондолах в Венеции ферро имеет семь перекладин — в честь того, что в этом городе семь районов. А гребень символизирует остров (исторический центр города расположен на 118 островках Венецианской лагуны, разделенных 150 каналами и протоками. — Авт.). В Виннице районов меньше — три. Поэтому ферро на моей гондоле имеет три перекладины, а гребень символизирует остров Кемпа (Фестивальный), который находится в черте Винницы.

В Венеции на гондолах семь перекладин, символизирующих районы города

В Виннице три района, поэтому и перекладин на гондолах тоже три

— Сами учились управлять гондолой?

— Да. Для этого часами просматривал видео, на которых запечатлена работа настоящих гондольеров, старался подметить все без исключения нюансы. Конечно, набить руку в управлении большим веслом было не очень-то просто, но я человек упорный. Справился. Как написал кто-то из поэтов (речь идет об Эдуарде Асадове. — Авт.):

В любых делах при максимуме сложностей

Подход к проблеме все-таки один:

Желанье — это множество возможностей,

А нежелание — множество причин.

Всей семьей подобрали мне костюм гондольера (это, кстати, была весьма непростая задача), и я стал катать на дедовой лодке людей по Южному Бугу. Вскоре обо мне знала вся Винница — я ведь первый гондольер в Украине. Вторым стал мой тесть, профессиональный клоун. Кстати, его дочери я сделал предложение выйти за меня замуж во время романтической прогулки на дедовой гондоле. Причем это было записано на видео, и я использовал его для рекламы моего ресторана.

«Подобрать костюм настоящего гондольера оказалось непростой задачей — мне помогала вся семья», — говорит Виталий

— В ближайшее время планирую провести основательный ремонт гондолы, — продолжает Виталий. — Хотя родственник, у которого лодка хранилась, ухаживал за ней — подкрашивал, подшпаклевывал. Я заказал за границей специальные яхтенные лаки и краску. Поднимем гондолу на берег и капитально приведем ее в порядок. Конечно, влетит это в копеечку. Но на эту лодку денег не жалко.

…Прежде чем добиться нынешнего коммерческого успеха (владею двумя ресторанами и агентством по устройству на работу в Польше), я пережил два банкротства. Начинал свою карьеру с работы простым строителем. Это было в 2000-х. Заработков хватало — времена были, так сказать, сытые. Сколько за работу просил, столько люди и давали. Мое благополучие рухнуло, когда в начале осени 2008 года разразился мировой экономический кризис. Я остался без заказов. На семейном совете решили, что проживать накопленные деньги не станем. Истратил их на то, чтобы пустить корни в Киеве.

В столице много чем занимался, пока открыл на бойком месте — возле Дворца культуры «Украина» — точку по изготовлению и продаже шаурмы. У меня ее было несколько видов, даже с белыми грибами и оливками. Включал в меню сезонные блюда. Уже тогда я имел представление о маркетинге, поэтому каждый, кто покупал у меня шаурму, получал бесплатно жвачку и зубочистку. Точка приносила прибыль. На жизнь хватало.

Новый удар судьбы меня ждал после того, как в 2014 году начался снос ларьков. Мой находился чуть ли не в центре города, поэтому его ликвидировали одним из первых. Беда не приходит одна. Вслед за потерей бизнеса несчастья посыпались одно за другим. Ограбили квартиру, которую снимал с первой супругой. У меня была машина. Случайно налетел на булыжник, да так неудачно, что пробил двигатель. Повреждение оказалось очень серьезным, ремонт влетел бы уж в слишком большую сумму. Не выдержав всего этого, от меня ушла жена. И все это произошло в течение полутора месяцев.

«Создам в Виннице флотилию из 10—15 гондол»

— Вернулись в Винницу и начали жизнь с чистого листа?

— Да, вернулся с намерением завербоваться на работу в Польше, — вспоминает Виталий. — Но, приехав в родной город, встретил друга. Он сказал, чтобы я не рубил с плеча. Пригласил к себе домой. Мы посидели, я излил ему душу. Друг предоставил свой компьютер в мое полное распоряжение, сказал: «Попробуй заработать в Интернете. Если получится, выручка пополам». Но я использовал комп исключительно для поиска работы в Польше. В агентствах по найму сделали несколько заинтересовавших меня предложений, просили за свои услуги от 200 до 400 долларов. Я мог заплатить, но в каждом из агентств сказали, что на оформление документов уйдет месяца три. Поэтому с отъездом на заработки пришлось повременить. Пока ждал оформления бумаг, так углубился в тематику трудоустройства в Польше (общался на эту тему со многими знающими людьми), что осознал: мне самому под силу заняться отправкой заробитчан в соседнюю страну. Дал объявление на сайт объявлений ОLX о том, что помогу устроиться на работу в Польше. Заплатил 150 гривен, чтобы мое объявление было выделено жирным шрифтом. Уже через полтора месяца получил от своего первого клиента задаток 100 долларов.

«В Венеции я еще ни разу не был, однако знаю людей, которых моя гондола вдохновила на путешествие в этот удивительный город», - говорит Виталий

— С этого и начался путь к успеху?

— Именно так. Открыл агентство по трудоустройству, затем еще и строительством занялся — как прораб. Под моим началом было возведено несколько коттеджей. Ну, а когда поднакопил денег, решил заняться ресторанным бизнесом. У нас на берегу Южного Буга стоял старенький корабль, который давно не ходил по реке. Отреставрировал его (денег на это пошло столько, что даже вспоминать страшно) и открыл в нем ресторан. Сейчас у меня есть еще одно подобное предприятие, специализирующееся на грузинской кухне.

В моих ближайших планах своими силами построить для Винницы целую флотилию из 10—15 гондол, которые имели бы сертификаты качества Европейского Союза (процедуру оформления соответствующих документов еще предстоит пройти). Производственная база у меня уже имеется. Дело в том, что для оснащения моих ресторанов нужно было много мебели, различных столярных изделий. Покупать их у кого-то дорого. Поэтому я создал столярный цех. Благодаря этому мебель обошлась по цене сырья, плюс зарплата рабочих. Они, кстати, сделали специальное весло для дедовой гондолы.

Виталий Гуменюк надеется, что романтические прогулки на гондоле по Южному Бугу станут одной из туристических изюминок Винницы

— Дерево для постройки флотилии гондол планируете покупать в Италии?

— Нет. Раз гондолы украинские, то должны изготавливаться из украинских материалов. Мы уже нашли отечественное предприятие, которое выпускает качественную фанеру для постройки яхт. Ее продукция прошла европейскую сертификацию.

— Будете производить гондолы на продажу?

— В общем, да. Но на внутреннем рынке продавать их не стану — хочу, чтобы Винница осталась единственной в стране украинской Венецией. А производить на экспорт готов.

Еще мне нужно будет подготовить команду гондольеров. Придется организовать специальные курсы. В этом плане возлагаю надежды на моего тестя. Он не только клоун (кстати, выступает в этом амплуа до сих пор, хотя ему уже за 60), но в прошлом руководитель творческой студии. Так что у него есть немалый педагогический опыт.

Бизнес отнимает у меня много времени, поэтому недавно предложил тестю тоже стать гондольером. Он с удовольствием согласился. Причем совмещает приятное с полезным: когда нет клиентов, ловит с гондолы рыбу.

С помощью сотрудников государственного предприятия «Регистр судоходства Украины» я списался с лицензированным специалистом по судам из Чехии Лудиком Галасом. Он владеет русским языком, в свое время учился в Санкт-Петербурге. Пан Галас приезжал ко мне минувшей весной. Он тщательно обследовал лодку. Один из тестов — посадил в гондолу шесть человек и измерял, на сколько судно погрузится в воду под их весом. По итогам тестов выписал на мою лодку европейский сертификат качества.

Добиваюсь, чтобы катание на гондоле стало одной из туристических изюминок Винницы. А еще было бы неплохо, чтобы после церемонии бракосочетания молодожены нашего города приезжали ко мне на пристань совершить романтическую прогулку по Южному Бугу.

— Вы, должно быть, ездили в Венецию, чтобы своими глазами увидеть подлинную гондолу, прокатиться на ней?

— Вы удивитесь, но еще ни разу там не был. Пока не получилось выкроить время на поездку. Зато знаю людей, которых моя гондола вдохновила на путешествие в Венецию.

Ранее «ФАКТЫ» расказывали об украинке, которая создала в Дании успешный бизнес по пошиву сумок. Ее изделия уже есть в гардеробе у Хиллари Клинтон и кронпринцессы Дании Мэри.

Фото из Facebook

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