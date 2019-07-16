На ОМКФ впервые покажут фильмы для незрячих и слабослышащих

Культура и искусство

На Международном одесском кинофестивале, где уже представили трейлер нового фильма Олега Сенцова «Номера», слабослышащим покажут итальянскую комедию, а незрячим — дебютную ленту украинского режиссера. Кинокомедию Паоло Дзукки «Человек, который купил Луну» будут демонстрировать с адаптированными субтитрами для людей с нарушениями слуха. Трагикомедия «Мои мысли тихие» — первая картина украинского режиссера Антонио Лукича — будет доступна с тифлокомментарием (закадровое описание визуальной части киноленты), что позволит посмотреть фильм незрячим людям.

Тифлокомментарий для незрячих людей будут транслировать в отдельные наушники, которые можно будет получить при входе в кинозал. А для людей со слабым слухом адаптированные субтитры выведут на кинотеатральный экран. Диалоги и звуки на экране появятся в виде символов и надписей, что позволит понять смысл сюжета.

«Возможность показа кинофильмов для людей с нарушениями зрения или слуха — та необходимость, которая должна быть доступна в каждом кинотеатре. К сожалению, в нашей стране пока что инклюзия внедрена и распространена далеко не везде. Как международный кинофестиваль мы не можем не поднять эту проблему и предоставляем возможность незрячим и неслышащим зрителям посмотреть фильмы из программы ОМКФ. Это важный шаг для всей украинской киноиндустрии на пути внедрения инклюзивных просмотров в кинотеатрах по всей стране», — отметила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Инклюзивные показы фильмов мировая киноиндустрия начала практиковать сравнительно недавно. Украина в этом направлении делает лишь первые шаги. Для Одесского кинофестиваля киноленты адаптировало Агентство доступного кино и ОО «Борьба за права» при поддержке Украинского культурного фонда.

«Возможность пойти в кино и посмотреть фильм вместе со всеми зрителями — это прежде всего право незрячих и неслышащих людей. В Украине проживает около 400 тысяч людей с нарушением зрения и слуха, и все они лишены возможности окунуться в искусство кино, ведь фильмы, которые производятся и выходят в Украине, недоступны в соответствующем формате. Тифлокомментарий и адаптированные субтитры — это крайне важный элемент мировой практики доступности кинопродукции и мы рады, что Одесский международный кинофестиваль становится инклюзивным», — говорит соучредитель Агентства доступного кино Виктория Лучка.

Организаторы ОМКФ отмечают, что билеты на киносеанс для людей с нарушениями зрения и слуха, а также для одного сопровождающего продают с 50-процентной скидкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе стартовал юбилейный, десятый международный кинофестиваль. Известный стилист, ведущий проекта «Миссия краса» на канале «Украина» Ильяс Сахтара в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», прокомментировал наряды гостей ОМКФ. Звездой первых дней работы 10-го международного Одесского кинофестиваля стала американская актриса, режиссер и музыкант Роуз Макгоуэн, она привезла свою короткометражную картину «Дон» и согласилась ответить на вопросы «ФАКТОВ».

Кадр из фильма «Мои мысли тихие» — на фото в заголовке

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter