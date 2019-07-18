В Кирилловке черви, гадюки и крысы: директор Нацпарка показал «ужасы» популярного курорта (видео)

Украина

Популярный курорт Кирилловка — одно из любимых мест отдыха курортников из большинства регионов Украины. Кроме того, здесь в последние годы отдыхает много туристов из Беларуси и других стран постсоветского пространства.

Однако не все руководители баз отдыха следят за порядком возле своих территорий. Видео полной антисанитарии возле одной из баз, расположенной на Бирючем полуострове, показал в соцсети директор Национального парка Приазовский Дмитрий Воловик, пишет местное издание.

При этом чиновник указывает, что прилегающая к базе территория не входит в зону ответственности парка.

«Живописная» картина в заповедной зоне — горы мусора, пищевые отходы в пакетах, черви, гадюки и крысы. Так выглядит въезд на базу отдыха Любава. Вонь от мусорника стоит на всю округу", — отмечает Воловик.

При этом уточняется, что видео директора было выложено для тех, кого возмутила новость о сборе 200 грн. в сутки с машины за отдых на Степке (Федотова коса. При этом Дмитрий Воловик подчеркивал, что для туристов пеших с палатками вход на косу бесплатный. А вот так называемым «жирных» курортникам придется раскошелиться.

За указанные средства, по данным директора Нацпарка, уже удалось обустроить пост охраны, шлагбаум, видеокамеры, каждые сто метров мусорные баки, а также организовать вывоз мусора через день.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле Кирилловки погибла девушка, пролетевшая 40 километров на оторвавшемся от аттракциона парашюте.

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