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В Кирилловке черви, гадюки и крысы: директор Нацпарка показал «ужасы» популярного курорта (видео)
Популярный курорт Кирилловка — одно из любимых мест отдыха курортников из большинства регионов Украины. Кроме того, здесь в последние годы отдыхает много туристов из Беларуси и других стран постсоветского пространства.
Однако не все руководители баз отдыха следят за порядком возле своих территорий. Видео полной антисанитарии возле одной из баз, расположенной на Бирючем полуострове, показал в соцсети директор Национального парка Приазовский Дмитрий Воловик, пишет местное издание.
При этом чиновник указывает, что прилегающая к базе территория не входит в зону ответственности парка.
«Живописная» картина в заповедной зоне — горы мусора, пищевые отходы в пакетах, черви, гадюки и крысы. Так выглядит въезд на базу отдыха Любава. Вонь от мусорника стоит на всю округу", — отмечает Воловик.
При этом уточняется, что видео директора было выложено для тех, кого возмутила новость о сборе 200 грн. в сутки с машины за отдых на Степке (Федотова коса. При этом Дмитрий Воловик подчеркивал, что для туристов пеших с палатками вход на косу бесплатный. А вот так называемым «жирных» курортникам придется раскошелиться.
За указанные средства, по данным директора Нацпарка, уже удалось обустроить пост охраны, шлагбаум, видеокамеры, каждые сто метров мусорные баки, а также организовать вывоз мусора через день.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле Кирилловки погибла девушка, пролетевшая 40 километров на оторвавшемся от аттракциона парашюте.
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