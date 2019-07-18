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Скачки давления и одышка при перемене погоды: какие симптомы должны насторожить
Резкие перемены погоды, которые происходят в июле, особенно плохо переносят пожилые люди. Многих беспокоят скачки давления, одышка, головокружение.
— Если человек раньше до магазина или остановки доходил без проблем, а сейчас останавливается два-три раза, потому что начинает болеть сердце, это тревожный сигнал, — рассказывает семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Оболонского района г. Киева Феликс Илясевич. — Часто боль в области сердца сочетается с одышкой, хотя последний симптом может быть и сам по себе, например, когда человек поднялся по ступенькам подземного перехода. Также нельзя игнорировать менее критичные симптомы, указывающие на проблемы с сердцем и сосудами: ухудшение памяти, шум в голове, непонятные головокружения, которых раньше не было. Все это — повод для обращения к семейному доктору.
— Какие обследования назначаете?
— На приеме обязательно измеряем давление. Каждый второй, у которого оно повышено, об этом даже не догадывается. Делаем кардиограмму, чтобы оценить работу сердца, направляем на анализы — общие исследования крови и мочи, биохимический анализ крови, на уровень сахара и холестерина в крови.
— О повышенном давлении человек нередко узнает случайно, например, придя к врачу за справкой…
— Часто пациент не верит цифрам и предполагает, что тонометр неисправный, ведь его ничего не беспокоит. Если давление очень высокое, врач должен сразу назначить лекарство для его снижения. При слегка повышенных показателях дает домашнее задание: в течение десяти дней утром и вечером измерять давление, записывая цифры. Это нужно, чтобы исключить гипертонию белого халата, возникающую, когда врач проверяет давление в кабинете. И если такой домашний мониторинг подтверждает артериальную гипертензию, назначаем лечение.
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— Как заподозрить повышенное давление, ведь оно «не болит»?
— Нужно обращать внимание на часто возникающую головную боль, которая концентрируется преимущественно в затылочной части головы, головокружения. Если давление повышено в течение длительного времени, может ухудшиться зрение, пострадать сердце, ведь гипертония часто сочетается с заболеваниями сердца, например ишемической болезнью.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 1 августа
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