Скачки давления и одышка при перемене погоды: какие симптомы должны насторожить

Здоровье и медицина

Резкие перемены погоды, которые происходят в июле, особенно плохо переносят пожилые люди. Многих беспокоят скачки давления, одышка, головокружение.

— Если человек раньше до магазина или остановки доходил без проблем, а сейчас останавливается два-три раза, потому что начинает болеть сердце, это тревожный сигнал, — рассказывает семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Оболонского района г. Киева Феликс Илясевич. — Часто боль в области сердца сочетается с одышкой, хотя последний симптом может быть и сам по себе, например, когда человек поднялся по ступенькам подземного перехода. Также нельзя игнорировать менее критичные симптомы, указывающие на проблемы с сердцем и сосудами: ухудшение памяти, шум в голове, непонятные головокружения, которых раньше не было. Все это — повод для обращения к семейному доктору.

— Какие обследования назначаете?

— На приеме обязательно измеряем давление. Каждый второй, у которого оно повышено, об этом даже не догадывается. Делаем кардиограмму, чтобы оценить работу сердца, направляем на анализы — общие исследования крови и мочи, биохимический анализ крови, на уровень сахара и холестерина в крови.

— О повышенном давлении человек нередко узнает случайно, например, придя к врачу за справкой…

— Часто пациент не верит цифрам и предполагает, что тонометр неисправный, ведь его ничего не беспокоит. Если давление очень высокое, врач должен сразу назначить лекарство для его снижения. При слегка повышенных показателях дает домашнее задание: в течение десяти дней утром и вечером измерять давление, записывая цифры. Это нужно, чтобы исключить гипертонию белого халата, возникающую, когда врач проверяет давление в кабинете. И если такой домашний мониторинг подтверждает артериальную гипертензию, назначаем лечение.

— Как заподозрить повышенное давление, ведь оно «не болит»?

— Нужно обращать внимание на часто возникающую головную боль, которая концентрируется преимущественно в затылочной части головы, головокружения. Если давление повышено в течение длительного времени, может ухудшиться зрение, пострадать сердце, ведь гипертония часто сочетается с заболеваниями сердца, например ишемической болезнью.

Как гипертонику пережить жару? Какие прививки желательно сделать взрослому человеку? Что делать, если на фоне высокой температуры возникла диарея? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 22 июля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит семейный врач Феликс Ярославович Илясевич. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 1 августа

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