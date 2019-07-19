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На популярном курорте в Азовское море разлились нефтепродукты
На Азовском море в порту Бердянская произошел разлив нефти. Об этом пишет местное издание.
Сообщается, что нефтепродукты разлились у причала № 2 в среду, 17 июля. Площадь — 100 квадратных метров.
Источником загрязнения стало судно Iskander под флагом Туниса, у которого был поврежден танк (бак) с нефтепродуктами.
На данный момент вокруг него установили боновые ограждения, о ситуации сообщили Государственной морской администрации, Государственной Азовской морской экологической инспекции и всем соответствующим организациям.
Лаборатория Государственной Азовской морской экоинспекции отобрала пробы морской воды, на ликвидацию разлива было направлено судно МНМС-69 с сорбентом «Еконадин».
В администрации порта уверяют, что угрозы отдыхающим нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», приехавшая из Киева в один из санаториев Бердянска семья с ребенком решила прогуляться по побережью. По ходу прогулки люди наткнулись на забор, который перегородил линию пляжа. При попытке пройти через калитку в ограждении их остановил охранник, который сообщил о неуважительном отношении к украинскому законодательству и о «жизни по законам Российской Федерации».
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