Происшествия

На популярном курорте в Азовское море разлились нефтепродукты

На Азовском море в порту Бердянская произошел разлив нефти. Об этом пишет местное издание.

Сообщается, что нефтепродукты разлились у причала № 2 в среду, 17 июля. Площадь — 100 квадратных метров.

Источником загрязнения стало судно Iskander под флагом Туниса, у которого был поврежден танк (бак) с нефтепродуктами.

На данный момент вокруг него установили боновые ограждения, о ситуации сообщили Государственной морской администрации, Государственной Азовской морской экологической инспекции и всем соответствующим организациям.

Лаборатория Государственной Азовской морской экоинспекции отобрала пробы морской воды, на ликвидацию разлива было направлено судно МНМС-69 с сорбентом «Еконадин».

В администрации порта уверяют, что угрозы отдыхающим нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», приехавшая из Киева в один из санаториев Бердянска семья с ребенком решила прогуляться по побережью. По ходу прогулки люди наткнулись на забор, который перегородил линию пляжа. При попытке пройти через калитку в ограждении их остановил охранник, который сообщил о неуважительном отношении к украинскому законодательству и о «жизни по законам Российской Федерации».

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