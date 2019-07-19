Защититься от клещей поможет светлая одежда: что надо знать о кровососах, отправляясь на природу

Здоровье и медицина

В столичном парке много людей. Гуляют, едят мороженое, отдыхают на скамейках. Некоторые сидят или лежат на лужайках. Хорошо, если территория парка обработана специальными средствами от клещей, и люди в безопасности. А если обработка проводилась давно или ее вовсе не было? Убережет ли от кровососов предупреждающая табличка: «Осторожно: клещи!»

«Кровосос прикрепляется к человеку, когда тот раздвигает ветви деревьев, продирается через кустарник или садится отдохнуть на траву»

— Бытует мнение, что клещи — лесные жители, и встретить их можно только на природе, — рассказывает инфекционист кабинета инфекционных заболеваний Центральной поликлиники военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Елена Горобец. — Но в городе тоже много мест, которые облюбовали клещи. На них можно наткнуться не только в ботаническом саду или парке, но и в обычном городском дворе, где много кустов и травы. Когда к нам обращается пациент, которого укусил клещ, мы всегда расспрашиваем, где человек гулял. Чаще всего — отдыхал в столичных Голосеевском, Сырецком парках, реже — парке Славы.

— Как защититься от клещей?

— Отправляясь на природу, надевайте одежду светлых тонов. Желательно, чтобы на ней было поменьше складок, а рукава длинные и с манжетами или на резинке. Вместо шорт лучше надеть брюки, заправив их в носки. Перед выходом из дому обработайте одежду и открытые участки тела репеллентами, защищающими от клещей. В парке или лесу старайтесь двигаться по тропинкам, не углубляясь в заросли. Клещи часто прикрепляются к одежде, когда человек раздвигает ветви деревьев, проходит через кустарник или садится отдохнуть на траву.

— Как часто нужно осматривать себя и попутчиков?

— Регулярные осмотры нужны не только во время пребывания на природе. Не помешает провести их и дома на протяжении одного-двух дней, причем несколько раз. Ведь клеща на одежде можно принести в помещение, где он будет упорно искать жертву. Нередко клещи попадают «в гости» к людям вместе с букетами цветов, ветками, корчагами, из которых умельцы мастерят поделки, или затаившись в сумке либо рюкзаке. Часто приносят их домашние животные, например, собаки.

— Где на теле можно обнаружить клеща?

— На любом участке, но очень часто клещ присасывается в области шеи, груди, подмышечных впадин, паховых складок. В этих местах тонкая нежная кожа и хорошее кровоснабжение. У детей нередко клещей находят на волосистой части головы. Темно-коричневый клещ по размеру чуть больше булавочной головки, и человек его может принять за корочку на ссадине или маленький кусочек грязи. Обнаружить клеща трудно еще и потому, что когда он присасывается, то вводит в кожу обезболивающее вещество, после чего незаметно для человека сосет кровь.

«Удалять насекомое лучше петлей из ниточки или пинцетом»

— Имеет значение, когда был удален клещ?

— Безусловно. В идеале нужно максимально быстро обратиться в травмпункт, но если встреча с клещом произошла в походе или на даче, то заняться удалением кровососа придется самостоятельно. Чем меньше времени клещ пробудет на теле, тем менее вероятно заражение боррелиями — бактериями, которые вызывают клещевой боррелиоз (по-другому заболевание называется болезнь Лайма).

— Как правильно удалить клеща?

— Сразу скажу, что не стоит капать на него агрессивную жидкость (настойку на спирту или водку, растворитель, бытовое химическое средство). Не годится и подсолнечное масло, как советуют доброхоты в Интернете. Ведь после такой обработки рекомендуется подождать, чтобы клещ «задохнулся», а время не терпит. К тому же клещ может изрыгнуть содержимое желудка в рану, что увеличит вероятность заражения боррелиями. Вытягивать клеща лучше петлей из ниточки или пинцетом. Есть и специальное приспособление, которое можно купить в аптеке. Важно удалять клеща медленно и даже бережно, чтобы не повредить его тельце. В противном случае риск заболевания увеличится.

— Чем лучше обработать ранку?

— Спиртовым раствором йода (если, конечно, нет аллергии), причем достаточно один раз. Переусердствовав, можно вызвать химический ожог кожи. Тогда врачу бывает трудно отличить: это покраснение, возникшее после укуса клеща, или пострадавшая из-за йода кожа. В принципе, можно использовать любой спиртовой антисептик.

— Нужно ли нести клеща в лабораторию, чтобы проверить на боррелиоз?

— Необязательно. Более того, не всегда эти исследования являются достоверными. Бывает, что анализ показывает: боррелий в клеще не обнаружен. А на самом деле клещ оказывается инфицированным, и человек заболевает.

— К врачу обращаться нужно?

— Считаю, да. Врач, оценив риски, может назначить профилактическое лечение — антибиотик по специальной схеме. Если провести терапию в первые трое суток после укуса, то с большой вероятностью человек избежит развития болезни Лайма. Также врач объяснит, как проявляется болезнь, какие симптомы важно не пропустить, чтобы в случае необходимости своевременно начать лечение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем опасен укус клеща и какими болезнями при укусе могут заразить кровососы.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что, если укусил клещ, следует две недели наблюдаться у врача, так как в это время могут проявиться симптомы болезни Лайма или клещевого энцефалита.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter