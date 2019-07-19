Украина

Дело о смерти сотрудника АП Бухтатого: покуратура заявила, что избиение не было причиной смерти

Смерть сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в 2019 году наступила не в результате телесных повреждений. Это следует из результатов экспертизы, которые сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью», — сообщила она, пишет «Украинская правда».

По ее словам, «в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы».

Как писали «ФАКТЫ», тело сотрудника Администрации президента Украины (во время президентства Петра Порошенко) Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.

У Бухтатого был обнаружили перелом костей носа, однако предварительной причиной смерти была названа болезнь сердца. По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter