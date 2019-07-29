Стало известно, кого Зеленский может отправить послом в США

Политика

После того, как Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, Офис президента рассматривает нескольких кандидатов на эту должность. Отмечается, что некоторые дипломаты сами отказались ехать в Вашингтон, некоторых не согласовали в дипкругах США.

В настоящее время в качестве возможных кандидатов в украинских дипломатических кругах называют посла Украины в Израиле Геннадий Надоленко. Он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США.

Кроме этого, рассматривается кандидатура посла Украины во Франции Олега Шамшура, который уже возглавлял украинское посольство в Штатах. Как сообщает Би-би-си Шамшур в эти дни как раз находится в Киеве.

Издание пишет, что по информации некоторых источников, к Чалому у новой команды были претензии из-за якобы затягивания визита Зеленского в США, который в Офисе президента планировали на конец этого июля. Для этого в Вашингтон ездил и секретарь СНБО Александр Данилюк, и Андрей Ермак, а также руководитель СБУ Иван Баканов.

По мнению министра иностранных дел Павла Климкина, временные рамки визита в США на самом деле не критичны. Главное, чтобы этот визит имел реальное наполнение.

По его словам, президентская встреча должна дать толчок для практического взаимодействия и, безусловно, наладить личный контакт.

Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор президента США Трампа с Зеленским. Стороны договорились обсудить украинско-американское взаимодействия во время визита Зеленского в Штаты. Американский президент выразил уверенность в том, что новая украинская власть сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность способствовать проведению реформ.

Встреча двух президентов может произойти в начале осени.

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