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Украина

В Кирилловке обнаружили самый грязный пляж (видео)

1:50 1 августа 2019 27
Кирилловка пляж
Инф. «ФАКТОВ»

Блогер из Беларуси Вадим Терещенко, отдыхающий на популярном украинском курорте Кирилловка, определил самый «грязный», по его мнению, пляж. Об этом он рассказал в ролике на Youtube.

Расположен пляж-помойка на Федотовой косе, рядом с заведением Мята Бич Клаб. Возле загорающих на теплом песке людей валяются кучи пластиковых бутылок, пакетов, бумажных упаковок и очистков. Особенно много мусора возле забора самого заведения. Видно, что сотрудники клуба не утруждают себя уборкой прилегающей территории.

В целом на Федотовой же косе можно пройти километры, прежде чем найдешь контейнер для сбора мусора.

Просмотревшие ролик пользователи во многом согласились с блогером.

«С мусорками в Кирилловке огромные проблемы», «Вадим, вы правы с мусорками на Федотовой Кассе проблема. Даже когда вечером гуляешь и что-то купишь покушать, то ту же салфетку или кулёк выкинуть некуда», — пишут они.

Некоторые комментаторы считают, что виной всему — бездеятельность местных властей: «Вопрос не решается потому, что власти не выделяют денег на должность уборщика», «Может, благодаря вашим трансляциям местные власти увидят и что-то предпримут», «Надеемся, что наведут порядок, а то так отдыхающих будет меньше и меньше».

В то же время Вадим отмечает, что по сравнению с Федотовой косой Пересыпь отличается в лучшую сторону — там буквально на расстоянии нескольких метров стоят многочисленные урны, а территория значительно чище.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отдыхающие в Кирилловке и Бердянске туристы подхватили инфекцию после купания в море.

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