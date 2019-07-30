Украина

Новая опасность на курортах: отдыхающие в Кирилловке и Бердянске подхватили инфекцию после купания в море

В Запорожской области увеличилось количество случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины, пишет местное издание.

« С 20.07.19 по 26.07.2019 г. заболеваемость острой кишечной инфекцией на 27% выше уровня прошлой недели, зарегистрировано 275 случаев», — говорится в сообщении.

Среди причин заболеваний ОКИ чаще всего была некачественная мясная продукция — 24,2%, молочная продукция — 20,0%, овощи, фрукты — 17,0%.

Кроме того, 17 человек подхватили инфекцию после купания в водоеме. В частности, в реке Днепр (1 случай), а также в Азовском море: в Кирилловке (2 человека) и в Бердянск (14 случаев).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на популярном азовском курорте Кирилловка 20-летний отдыхающий отправился купаться в районе центрального пляжа. В какой-то момент молодой человек начал захлебываться и пошел ко дну, пишет местное издание. По словам очевидцев, они не остались в стороне, бросились на помощь юноше и достали курортника из воды. Юношу пытались откачать, но он, к сожалению, захлебнулся и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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